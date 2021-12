Moreno, Asprilla y los Chará tienen duro rival en la final de la MLS

El brasileño Talles Magno anotó este domingo el gol del triunfo a domicilio del New York City FC por 1-2 sobre el Philadelphia Union que le garantizó el título de la Conferencia Este y la clasificación a la Gran Final de la MLS, el 11 de diciembre en el estadio Providence Park de Portland (Oregon).



El peruano Alexander Callens, con un autogol en el minuto 62, puso adelante a los locales en su estadio, el Subaru Park de Chester (Pensilvania).



Apenas dos minutos después, el argentino Maximiliano Morález dejó todo igual, y el brasileño Telles estableció la victoria de remontada en el minuto 88.

Philadelphia llegó al partido con 11 contagiados de la covid-19, entre ellos su capitán Alejandro Bedoya y su portero titular, el jamaiquino Andre Blake.



New York City dominó con el 62 por ciento la posesión en el primer tiempo, pero careció de profundidad y resintió la falta por suspensión de su mejor delantero, el argentino Valentín Castellanos, campeón de los goleadores de la temporada. Philadelphia fue el cuadro más certero en ataque, a pesar de sus bajas.



El Union tuvo su más clara al 37 cuando el caboverdiano Jamiro Monteiro metió un servicio al área desde la derecha que el alemán Kacper Przybylko remató a puerta y el guardameta Sean Johnson rechazó. El Union inició la segunda mitad con otra jugada de peligro. Al 46, el húngaro Daniel Gazdag condujo por el centro del campo y cerca de la media luna filtró un pase a Leon Flach, quien de tres dedos realizó un tiro que atajó Johnson.



Philadelphia logró capitalizar su buen momento en el partido al 62. Gazdag, desde la izquierda, puso un balón en el área que en su intento de despejar, el peruano Callens metió en su propia puerta para el 1-0. New York no esperó para responder y dos después minutos empató. El francés Maxime Chanot disparó con potencia de media distancia y provocó que el cancerbero Matthew Freese dejara la pelota en el área para que Morález, de volea, decretara el 1-1.



Fue en el 87 que el New York firmó su pase a la final. El islandés Gudmundur Thórarinsson le robó un balón a un defensor, tras lo cual cruzó un centro que Talles Magno convirtió en el 1-2.



Este sábado el Portland Timbers del entrenador venezolano Giovanni Savarese venció por 2-0 al Real Salt Lake con anotaciones del chileno Felipe Mora y el colombiano Santiago Moreno. De este forma, los de Savarese se hicieron con el título de la Conferencia Oeste y se clasificaron para la Gran Final.