¡Semejante joya! El atacante del Cali que se proyecta en el Bayern

El deseo de convertirse un día en futbolista profesional y dar el salto al fútbol europeo es una ilusión para millones de jóvenes talentos de todo el mundo.



Un sueño que por estos días es más fuerte para 15 futbolistas internacionales Sub 19 que hacen parten de un programa con el Bayern München denominado ‘Bayern Munich, Escuadra Mundial’.



Uno de esos 15 jóvenes talentosos es el delantero caleño José Daniel Mulato, de 18 años, formado en las divisiones menores del Deportivo Cali y quien fue seleccionado para estar en el primer campamento que se adelanta en Celaya, México, convirtiéndose en el único colombiano en vivir una experiencia maravillosa.



Mulato, delantero formado en la cantera del cuadro verdiblanco, señaló que “esta experiencia en el campamento con el FC Bayern es algo maravilloso”.

El jamundeño ha jugado algunos minutos con el equipo profesional que orienta el uruguayo Alfredo Arias y tiene grandes expectativas. Su nombre comenzó a sonar de manera positiva gracias a sus actuaciones en el Campeonato Nacional Sub 15, en el que marcó 15 goles en 17 partidos, lo que hizo que fuera ascendido para jugar la Liga.



“Considero que se fijaron en mí para vivir esta linda experiencia con el Bayern por mis condiciones. Soy un delantero de mucha potencia, de buena velocidad, con buena pegada. Soy un afortunado porque esta experiencia no la tiene cualquier jugador”, comentó el juvenil atacante.



José Daniel llegó a la edad de 12 años a la cantera azucarera tras ser descubierto por los cazatalentos en el tradicional barrio El Guabal, de la capital vallecaucana. Desde ese instante comenzó una carrera futbolística que lo tiene cerca de consolidarse en profesionalismo.



Con esta iniciativa, el FC Bayern y Volkswagen quieren promover a jóvenes futbolistas de todo el mundo, dar un escenario a jugadores de regiones estructuralmente débiles y fomentar el intercambio cultural.



Jörg Wacker, miembro de la Junta Directiva y responsable de la Internacionalización y la Estrategia del FC Bayern München AG, manifestó: “Estoy encantado de poder llevar a cabo este proyecto de cantera único junto con nuestro socio Volkswagen. 15 jugadores de 15 naciones diferentes forman una extraordinaria selección mundial. Junto con el desarrollo deportivo de los jóvenes jugadores, esto pone de manifiesto una vez más los valores del FC Bayern: diversidad, tolerancia y cohesión”.



Ahora la meta de José Daniel es poder llegar al segundo campamento que se realizará directamente en suelo alemán. La Selección Mundial del FC Bayern concluirá con una concentración en Munich para todos los talentos seleccionados. Allí, los jóvenes futbolistas tendrán la oportunidad de conocer mejor al FC Bayern y de disputar un partido con el equipo Sub 19.



Uno de sus ídolos futbolísticos es Arjen Robben, futbolista neerlandés que jugó durante 10 temporadas con el FC Bayern y se erigió como referente de los aficionados del equipo alemán. “Me identifico mucho con el juego de Robben. Es un jugador que juega con perfil cambiado, y luego hace diagonales para rematar al arco, algo que yo hago también”.



Un total de 654 jugadores de 64 países mostraron sus habilidades en más de 1200 videos cortos, compitiendo por una de las codiciadas plazas del equipo. El único requisito para participar era el año de nacimiento: 2003 o 2004. El proceso de selección y toma de decisiones fue dirigido por un equipo de entrenadores profesionales con el ex capitán del Bayern y campeón del mundo Klaus Augenthaler y Christopher Loch (entrenador internacional de las categorías inferiores del FC Bayern).



Dos ligas en el mundo llaman la atención del delantero colombiano. La Bundesliga y la Liga Premier son los torneos que le roban el aliento futbolístico a José Daniel, aunque él no duda a la hora de inclinarse por estar algún día en el balompié teutón.



“Me encantaría poder jugar en el FC Bayern en Alemania, es un equipo que siempre me ha llamado la atención”, acotó. Incluso, Mulato recordó el paso por este club de otros futbolistas colombianos que dejaron huella como Adolfo Valencia y James Rodríguez.



“Aunque he visto poco del paso de Adolfo por el Bayern, considero que dejó huella. Lo mismo sucedió con James cuando estuvo acá, observaba sus partidos y eso hizo que me enamorara del club. Ojalá yo sea el próximo colombiano en estar acá”, concluyó José Daniel Mulato.



El viaje completo de los jóvenes jugadores, desde el entrenamiento hasta el proceso de selección y el partido contra los jóvenes talentos del FC Bayern, se mostrará como una serie de contenido exclusivo. El documental de seis partes sobre el FC Bayern World Squad estará disponible en el canal de youtube del FC Bayern a partir de mediados de agosto. Allí, los aficionados podrán seguir una vez más cómo el sueño de convertirse en futbolista profesional puede hacerse realidad.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces