Mensaje de Dorlan Pabón que llena de ilusión a los hinchas de Nacional

Atlético Nacional está muy cerca de contar con uno de sus refuerzos más importantes para este mercado de pases. Dorlan Pabón se despidió de Monterrey, donde terminó como el cuarto mayor anotador en la historia de los Rayados y en su mente solo piensa en seguir triunfando con los verdolagas, donde estuvo entre 2010 a 2012 y ahora regresa por más gloria deportiva.

“Contento por volver a mi país, pero triste de dejar una linda institución, una gente que me dio mucho cariño a mí y a mi familia. Se logró lo que prometí, hice historia, dejé mi nombre muy alto y lo más lindo es que me voy con la cabeza en alto”, indicó Dorlan este sábado, en diálogo con el periodista mexicano José Manuel Elgueta minutos antes de viajar a Medellín para unirse al equipo verde de Antioquia.



Pabón, terminó su travesía con Monterrey donde tuvo dos etapas; una en 2013 y otra de 2014 hasta 2021. En total fueron siete años donde disputó 286 partidos, anotando 88 goles y efectuando 80 asistencias. “No es fácil llegar a esas cifras y más a una institución donde siempre está obligada a ganar. Llegué por la puerta grande y ahora me voy por una puerta más grande. Fueron siete años haciendo historia, voy a seguir cumpliendo sueños y espero seguir ganando títulos”, detalló el atacante antioqueño.



Sobre su vuelta al equipo verdolaga, Dorlan declaró que “es un gran momento para volver a Nacional, salí bien de ahí, es un equipo donde hice historia y quiero seguir ganando cosas en una institución que me brindó mucho cariño y siempre me abrió las puertas”.



Finalmente, el jugador se despidió de los aficionados ‘regiomontanos’, donde tuvo una época dorada en su carrera deportiva. “A los hinchas de Monterrey le agradezco por todo el cariño, siempre di lo mejor cuando jugué”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8