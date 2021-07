Agudelo confía en demostrar su talento y enseñanzas en Águilas Doradas

Águilas Doradas sigue sumando sesiones de entrenamiento, mientras que va incorporando jugadores que les permita ser un equipo competitivo que retome el protagonismo en la Liga y la Copa Colombia. Jhonathan Agudelo regresó al fútbol colombiano tras su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina y el Hapoel Be’er Sheva de Israel, donde logró actuaciones destacadas.



“Estoy contento por esta oportunidad, siempre había querido estar en un equipo antioqueño y espero trabajar fuerte y brindar todo mi esfuerzo para que el equipo crezca y consiga cosas importantes”, indicó Agudelo a su arribo en el equipo del oriente antioqueño.

Sobre su paso por fuera de Colombia, Jhonathan resaltó que “esas experiencias en el exterior fueron muy buenas, me ayudaron a crecer como persona. El día a día hay que trabajarlo para mejorarlo y todo eso que aprendí, espero reflejarlas en cada partido y cada entrenamiento”.



En cuanto al diálogo con el entrenador venezolano Francesco Stifano, Agudelo comentó que “el profesor (Francesco) Stifano me ha hablado un poco lo que quiere, primero me estoy poniendo a punto para estar a la par de mis compañeros y luego adaptarme a la idea de juego que buscará en la competencia”.



Finalmente, habló sobre esa etapa en Gimnasia, siendo un jugador que Diego Armando Maradona pidió a su llegada en el ‘lobo’. “Conocer a Diego Maradona fue una experiencia inolvidable, agradecido con él y con (Sebastián) ‘el gallego’ Méndez, quienes fueron los que me dieron la posibilidad de estar en el fútbol argentino. Aprendí mucho de ellos, fue un momento muy lindo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

