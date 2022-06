¿Está sentenciada la final? ¿Cómo plantear la vuelta? Debate FUTBOLRED

Atlético Nacional superó por 3-1 a Deportes Tolima, con un gol de Candelo que puede ser el mejor del semestre y con una autoridad en todas las zonas del campo que será difícil de revertir. ¿Hay vida todavía para la final del domingo, en Ibagué, después de esa superioridad? De ese análisis se ocupan nuestros analistas invitados.

Estas fueron las preguntas a nuestros expertos, en el debate de FUTBOLRED:



1. ¿Está sentenciado la serie a favor de Atlético Nacional, después del 3-1 de la ida?

​2. ¿Cómo debería plantear Nacional la revancha en Ibagué para defender su ventaja y cómo debería hacerlo Tolima para lograr la hazaña?



Tito Puccetti

Narrador y analista de Win Sports y DirecTV



​1. Y creo que si, la final está sentenciado. Es fútbol y puede pasar que en la primera jugada salga Mier, lo expulsen, 1-0 minuto 5, gana Tolima, el público encima... puede ser. Pero está muy complicado. Tolima es más fuerte de visitante, le cuesta mucho crear espacios cuando los equipos... no solo se meten atrás sino que se paran bien del medio hacia atrás, el Tolima no tiene esa creatividad o no se la ha jugado por eso en el proyecto de Hernán Torres, que ha sido más de aprovechamiento de espacio, tener la pelota, y rápidamente atacar con sus jugadores más valiosos. El otro punto es Plata, que se puso en duda su participación, venía marcando goles importantísimos y se lesiona, pues es otro punto en contra de Tolima. No veo remontable, es fútbol pero en las posibilidades, Nacional tiene en un 70 pro ciento asegurada la estrella.



2. Nacional ha sido un equipo débil en defensa, sí, pero con un gran arquero, es uno de los equipos a los que más le patean en el cuadrangular, solo a Bucaramanga le hicieron un tiro más. Su arquero es el más atajador de todos. Y con lo que demostró en esta fecha está demostrando Kevin Mier que no es tan fácil vencerlo. Nacional debe salir a controlar el partido, sin arriesgar mucho, los que jueguen por fuera, si son Dorlan y Mantilla, tienen que salir con los laterales, no dar espacio, desesperar al Tolima. meter un doble volante, no sé si Mejía está para comenzar o le dan oportunidad a Jhon Duque para acompañar a Sebastián Gómez, candidato a ser mejor jugador del semestre en el fútbol colombiano, y con un Olivera y Cabal en el nivel que estuvieron en la ida, pueden manejar una diferencia de dos goles. Nacional no debe cambiar el libreto, con las dificultades normales de un partido de fútbol.



Campo Elías Terán

Comentarista de Win Sports



1. Sentenciada no, quedan 90 minutos, pero sí tiene una ventaja cómoda. Es difícil que a un equipo como nacional le hagan tres goles. No está sentenciado pero juega muy a favor de Nacional y le permite ir tranquilo al partido de vuelta, al ser visitante y tener dos goles e ventaja evidentemente la responsabilidad de ir a arrollar pasa al Tolima, no está hecho porque falta un partido, pero es una ventaja muy cómoda.



2. No creo que los equipos cambien mucho su estilo en el último partido de un campeonato. nacional te anota aunque el rival este jugando bien, es una gran ventaja del equipo del 'Arriero' Herrera, la contundencia. El rival puede estar bien parado pero Nacional insiste, insiste, insiste hasta que se le viene el gol. Se le dan fácilmente. Los trabaja los goles Nacional. Cuando sufre en defensa le aparece el arquero así que es un equipo que llega con toda la confianza, especialmente por la ventaja. El tema es qué hará el Tolima porque le toca salir y plantear el partido, ser protagonista en condición de local, donde le ha costado, marcar un gol y después cuidarlo. Nacional no cambiará mucho al que vimos en cuadrangulares y este primer partido, en curva ascendente. El problema es Tolima, ver si Plata juega o no, si Lucumí vuele o no, cómo hará ante la necesidad de marcar mínimo dos goles.



Julián Capera

Comentarista y analista de ESPN, columnista de Futbolred



​1. No está sentenciada. Dos goles son una diferencia significativa en una final pero falta el 50 por ciento, Nacional pegó primero y duro pero falta la mitad de los 180 minutos y Tolima ha demostrado que puede asumir escenarios exigentes. la ventaja le da comodidad y confianza a Nacional pero es un error confiarse en una serie no tan abierta pero vida.

2. Nacional ha demostrado desde cuadrangulares que sabe resistir, defenderse, entregar pelota y responsabilidad al rival, imagino que a eso apostará en Ibagué. Tolima no tiene nada que cuidar, seguramente tomará riesgos mayores, irá a buscar desde el principio con lo que tiene, aprovechando la rapidez de sus extremos y volantes ofensivos, la capacidad de disputar esos duelos con los defensores rivales en sus delanteros centro y tomando precauciones, acumulando la mayor cantidad de piezas posibles en campo rival desde muy temprano, soltando laterales, con mucho respaldo de los volantes de primera línea, como cuando no queda mucho que perder y sí mucho por ganar.



Nicolás Samper

Analista en ESPN y RCN Radio y columnista de Futbolred



​1. No queda sentenciada la serie a favor de Nacional, más allá de que el 3-1 es un marcador amplio en una final. Tolima tiene sus armas, hay que ver qué termina de pasar con Anderson plata, uno de los hombres más importantes del andamiaje de Hernán Torres pero si fuera sentenciada que no jueguen el segundo partido. Tolima tiene un equipo sin tantas individualidades que resuelvan, que ha sido la gran virtud de Nacional en este final de campaña, pero tiene un conjunto muy sólido, con un trabajo uy estructurado de Hernán Torres, así que ellos entenderán que deben remontar un 2-0 y tienen cómo hacerlo, variantes arriba como Caicedo, Rangel, Ramírez, hombres por los extremos además de Plata, que es desequilibrante, pero Tolima y Nacional deben tenerlo claro para no pasar chascos: ni Tolima bajar los brazos ni Nacional creer que tiene la 17 cosida en el costado de la camiseta, eso sería un error gravísimo.



2. Nacional no debe cambiar lo que ha hecho, la entrada de Jhon Duque le ha dado equilibrio al medio campo al que le falta algo de marca y precisión en el pase, esa modificación que hizo Herrera le trajo réditos, Nacional tendrá que jugar más como el Tolima, me refiero a ser más reactivo, que no regale la pelota pero sepa jugar sin el balón, con transiciones rápidas por los costados. Hay hombres para eso, debe ser titular Andreade sobre Guzmán y con ese efecto espejo sobre lo que ha hecho el Tolima, perjudicar al rival, que tiene dificultades para resolver pleitos en su casa. ¿Para qué cambiar lo que se hace bien? No tiene sentido. Esa fórmula tiene a Nacional ad portas de un título que necesita como el agua.



José Orlando Ascencio

​Subeditor de deportes de El Tiempo



1. no está sentenciada. Mientras haya posibilidad matemática aún Tolima puede y tiene con qué reaccionar, aunque tratando de no cometer los errores de la ida, que fueron muchos y graves.



2. Nacional es un equipo al que no le da pena meterse atrás y seguramente hará algo parecido a lo que hizo en Bogotá contra Millonarios, sabiendo que tiene una buena ventaja. Lo de Tolima tendrá mucho que ver con los jugadores que pueda recuperar. Si Plata está disponible y vuelve Lucumí, puede hacerle daño a Nacional por las bandas. Y también debe seguir experimentando con algo que le salió bien en la ida, que es buscar jugadas en los cobros de costado. De un tiro de esquina sacó un gol y pudo hacer otro.