Hernán Torres: los errores de Tolima y qué dijo del arquero Domínguez

Hernán Torres quedó preocupado con la derrota del Deportes Tolima 3-1 contra Atlético Nacional, en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Dimayor I-2022. El resultado es difícil de remontar, más no imposible; pero quedó con la amargura de perder el juego por errores propios.



“Esto es una final, y en una final uno no se puede equivocar, porque le cobra el rival. Nacional aprovechó los errores nuestros, porque en los tres goles nos equivocamos. Cometimos errores garrafales y nos vamos derrotados, esperando el juego en Ibagué”, aseguró Torres en rueda de prensa posterior a los primeros 90 minutos de la final del fútbol colombiano.



El técnico del vinotinto y oro tiene claro que la diferencia de dos goles en la final va a ser complicada de remontar, pero le pidió a los hinchas que apoyen al equipo en el partido de vuelta, que se jugará en Ibagué.



“La serie está 2-0 (en diferencia de gol) y faltan 90 minutos. Esto no se ha terminado. A los hinchas, que sigan teniendo fe en su equipo, que ha demostrado hasta la saciedad que es un grupo que no se vence y no se rinde. Vamos a dejar la vida en la cancha”, comentó Torres Oliveros.



Los errores del arquero Alexander Domínguez fueron notorios en el estadio Atanasio Girardot. El entrenador tolimense no negó la responsabilidad del portero ecuatoriano, pero salió a respaldarlo.



“Nosotros somos seres humanos. Así como se equivocó, nos ha salvado en partidos importantes. En Copa Libertadores ha sido figura; es arquero de pergaminos, tuvo una mala noche y eso es normal. Fui arquero y también me pasó. Es un excelente portero, lamentablemente hoy no estuvo en su noche, pero la pérdida es de todos, no de él; yo soy el primer culpable, y los compañeros en la cancha”, comentó.