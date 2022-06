'Tenemos actitud y carácter para conseguir el título': DT de Nacional

Atlético Nacional quedó muy cerca del título, tras vencer 3-1 en el juego de ida de la final en la Liga I-2022 frente al Deportes Tolima. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera habló sobre lo que dejó este duelo en el Atanasio.

"Quiero darle muchas gracias a toda la hinchada de Atlético Nacional, lo que vivimos después de salir del hotel, durante todo el camino y acá en la cancha es algo inolvidable. Es un sueño que se está volviendo realidad. Como entrenador y ex jugador de Nacional, es algo muy especial lo que estoy viviendo. Arriba es algo que nos está ayudando, porque el gol de Candelo fue impresionante. Están haciendo fuerza por nosotros", destacó.



En cuanto al gol de Yerson Candelo, el Arriero comentó que "(Yerson) Candelo no se equivocó, es un gol como para ser campeón. Hace mucho que no había visto un gol de esa manera. Sale uno contento. No hemos ganado nada, estamos tranquilos, con los pies en la tierra y trabajaremos para el partido de vuelta".



Pensando en lo que viene, el próximo domingo en Ibagué, Herrera dijo que "vamos a enfrentar a un equipo necesitado por el resultado, nosotros tranquilos con la ventaja y la seriedad para afrontar ese partido de vuelta. Tenemos la actitud y el carácter para conseguir el título".



El técnico se refirió a la inclusión de Yeison Guzmán como titular y sobre lo que publicó el Tolima en sus redes sociales que jugaban bajo protesta por la mala inclusión de Giovanni Moreno. "Lo de Yeison Guzmán estaba bien en los últimos partidos y decidí ponerlo como titular. Luego con los cambios, mejoramos mucho. Eso se lo dejo a otros. No me corresponde, solo disfruto en ganar este partido".



Volviendo al juego, Herrera destacó que "este equipo ha mostrado buen juego, carácter que es lo que hemos mostrado. Que no le gusta a la gente, pero lo siento. Cuando nos marcan, somos más bravos. Luchan más, son más agresivos, no eran como antes. Forman figuras rápidas, cuando tienen que luchar, luchan. Tolima es bravo arriba y Nacional logró controlarlo. Da alegría manejar este grupo".



Finalmente, Hernán Darío precisó que "es un equipo que este año mostró un temperamento fuerte, un carácter. El ADN de Nacional se sumaron otras cosas más, cuando quieren ganar, lo hacen, remontar lo hacen, eso es virtud de ellos. Gracias al grupo de trabajo que está pendiente de todo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8