Figura del Tolima fue tildada por Vélez como ‘cómplice’ de Nacional

No paran de llegar reacciones del apasionante duelo entre Atlético Nacional y Deportes Tolima: golazos, polémicas, críticas, de todo. La ida de la gran final ha dado bastante de qué hablar.



Precisamente uno de los temas que más dio de qué hablar fue el de Alexander Domínguez, uno de los principales señalados por la derrota 3-1 en el Atanasio Girardot.

El guardameta ecuatoriano llegó este año como una de las grandes contrataciones de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta su recorrido en el fútbol internacional y la selección de su país.



​Si bien fue habitual titular en la Copa Libertadores (varias actuaciones destacadas) y en gran parte del campeonato loca, durante las finales estuvo ausente por sus compromisos internacionales con el Tri. En dicho sentido su puesto fue ocupado de manera brillante por William Cuesta.



Ahora bien, previo al duelo crucial en territorio antioqueño, el entrenador Hernán Torres sorprendió al poner en el once titular a Domínguez. Unos lo veían como un cambio lógico, mientras otros consideraban que era mejor darle continuidad a Cuesta.



​Al final del día, el arquero de 35 años tuvo enorme responsabilidad en los tres goles verdolagas.



Sobre lo anterior, Carlos Antonio Vélez fue tajante en redes sociales. Esto escribió después del golazo de Yerson Candelo para el 2-1 parcial: “Cuesta es lejos más q Domínguez… sin quitarle un milímetro de mérito a Candelo en su soberbio lanzamiento, cómplice necesario de @nacionaloficial ha sido el arquero ecuatoriano del @cdtolima”.



Y una vez terminado el encuentro complementó: “3 de los 4 goles de la primera final fueron de los arqueros…Dos de Domínguez y el último de Mier, quien armó el contraataque q finalizó Andrade! ‘Noche de arqueros'”.



En el tanto de Danovis Banguero, Domínguez dejó el rebote corto; en el golazo de Candelo, estaba mal posicionado, se perfiló mal y no saltó siquiera; en el de Andrés Andrade, aguantó hasta más no poder y nunca salió a achicar.



Ahora solo resta esperar por la próxima determinación de Torres: mantener a su arquero estrella para llenarlo de seguridad o darle la oportunidad a Cuesta.

Cuesta es lejos más q Dominguez… sin quitarle un milímetro de mérito a Candelo en su soberbio lanzamiento, complice necesario de @nacionaloficial ha sido el arquero Ecuatoriano del @cdtolima — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 23, 2022