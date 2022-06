Alexander Domínguez preocupa al Tolima y a la selección de Ecuador

Se jugó este miércoles el partido de ida de la final del fútbol colombiano. En Medellín, Atlético Nacional venció 3-1 a Deportes Tolima, sacando una ventaja importante para soñar con el título de la Liga BetPlay Dimayor I-2022.



Los goles del equipo verdolaga fueron obra de Danovis Banguero, Yerson Candelo y Andrés Andrade; mientras que por Tolima anotó Anderson Plata.



Sin embargo, el señalado como responsable de la derrota del vinotinto y oro de Ibagué, fue su arquero, el ecuatoriano Alexander Domínguez, quien se vio involucrado en las tres anotaciones del rival.



En el primer gol, Domínguez dejó rebote de balón; en el segundo, obra mágica de Candelo, el portero estaba afuera de su portería; mientras que en el gol del ‘Riflecito’ Andrade, culpan de falta de reacción al guardameta ecuatoriano.



El técnico Hernán Torres defendió a Domínguez: “Así como se equivocó, nos ha salvado en partidos importantes. En Copa Libertadores ha sido figura; es arquero de pergaminos, tuvo una mala noche y eso es normal. Fui arquero y también me pasó. Es un excelente portero, lamentablemente hoy no estuvo en su noche”, comentó el DT del Tolima.



Ante el mal partido del internacional ecuatoriano, también fue señalado el técnico Torres, pues decidió alinearlo como titular por encima de William Cuesta, quien ha atajado más partidos en la liga colombiana.



Titular en fase de grupos de Copa Libertadores, Domínguez no jugaba en la Liga BetPlay desde el pasado 2 de abril, en la fecha 14 de la fase regular. Cuesta atajó las últimas seis jornadas del ‘todos contra todos y los 6 juegos de los cuadrangulares.



En el último mes, Alexander Domínguez no había jugado, pues su último juego fue en Libertadores, el 25 de mayo en el triunfo 1-2 de Tolima contra Atlético Mineiro, en Brasil.