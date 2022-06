Candelo explica el 'pepazo': 'tuve convicción, estudiamos al Tolima'

Cerca, muy cerca de la estrella quedó Atlético Nacional, tras imponerse con solvencia por 3-1 contra Deportes Tolima, por la ida de la gran final en la Liga I-2022. Yerson Candelo fue la figura de una noche de ensueño, donde los 44.021 aficionados vibraron, cantaron y celebraron al son de los pies de este puntero derecho, devenido en lateral.





Dos remates terminaron en el gol de Danovis Banguero para el 1-1 y el suyo, con una precisión milimétrica a más de 59 metros de distancia para poner el 2-1 y darle energía para llevarse un gran resultado para el juego de vuelta.



"Tenemos un cuerpo técnico muy analítico, que estudia mucho. Logramos recuperarnos tras un golpe muy difícil y con los goles, sacamos un gran resultado", indicó Candelo en conferencia de prensa.



En cuanto al desgaste del equipo, Yerson detalló que "a esta altura del torneo, hay muchos jugadores que tenemos una alta carga de partidos, nos toca soportar dolores y molestias. Pero durante la semana, hemos sido conscientes que debemos sacar esta final adelante. En este juego de ida mostramos mucho carácter".



Sobre esa virtud para rematar de media distancia, en un jugador que no la había mostrado hasta el momento, Candelo comentó que "rematar de media distancia es importante, hay que intentar más para crecer como jugador. Tuve la convicción para patear, en lo que estudiamos del Tolima. Nos quedan recuperarnos y afrontar con seriedad el partido de vuelta. En ningún momento pedí el cambio. Cuando uno patea al arco, tengo la convicción que va a entrar. Esto nos dio el impulso para marcar diferencia en el resultado".



En lo personal, Yerson indicó que "soy uno de los jugadores que más tiempo he estado en el equipo y es mi sueño ser campeón de Liga con Nacional. A esta camiseta le he tomado mucho amor, quiero continuar dando lo mejor, espero ser campeón, ganar la 17 y la 18".



Finalmente, ponderó la labor del cuerpo técnico, en cabeza de Hernán Darío Herrera, para que Nacional pasara de un equipo alicaído a un grupo guerrero. "El ‘Arriero’ ha manifestado que este grupo tiene algo diferente y la hinchada se ha identificado con este equipo. Ha sido difícil pasar más de cuatro años sin ganar una Liga. Pero este puede ser el punto de partida para ganar cosas muy importantes".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8