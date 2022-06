Nacional acaricia la estrella 17: venció 3-1 a Tolima en el Atanasio

Atlético Nacional venció 3-1 al Deportes Tolima, por la ida de la final en la Liga I-2022. El conjunto verdolaga supo reponerse del gol marcado por Anderson Plata y con anotaciones de Danovis Banguero, Yerson Candelo y Andrés Andrade, el verde quedó muy cerca de un nuevo título tras cinco años de sequía.



Los primeros cinco minutos fueron de estudio y poco riesgo para ambos equipos. Los planteamientos eran muy similares. Nacional intentaba el cambio de frente, mientras que Tolima esperaba y salía en velocidad. Sobre el minuto 10, un remate desviado de Jefferson Duque, fue la primera aproximación del local.



Un minuto después, Rodrigo Ureña se atrevió de media distancia, pero la pelota pasó por encima del arco verdolaga.



Sobre el minuto 13, Daniel Mantilla fue derribado cerca al área rival cometida por Daniel Cataño, quien vio la primera tarjeta amarilla del partido. El cobro de tiro libre, lo ejecutó Dorlan Pabón, pero rebotó en un jugador rival, mandando la pelota al tiro de esquina. La jugada terminó con falta en ataque sobre Michael Rangel.



Al 19, un pase filtrado de Yerson Candelo para Dorlan Pabón, el atacante ex Monterrey remató al arco, pero el golero Alexander Domínguez logró atajar el remate.



Al minuto 22, llegó el gol de Deportes Tolima a través de Anderson Plata, el ex delantero de Santa Fe y Millonarios, aprovechó un cobro de tiro de esquina y sobre el segundo palo empujó la pelota a la salida de Kevin Mier. En el mejor momento verde, llegó la ventaja para los de Ibagué.



Tras el gol, Nacional salió a buscar la igualdad con toques rápidos y profundos. Tolima por su parte, le intentaba bajar el ritmo al juego.



Al minuto 33, un remate cruzado de Dorlan Pabón desde el sector izquierdo, pasó muy cerca del arquero Domínguez. Tolima estaba atento al contraataque, un minuto después, Plata tuvo el segundo gol en un mano a mano con Kevin Mier que logró contener, aunque habían pirado fuera de lugar.



Al 36, Cataño tuvo para aumentar el marcador en un remate desde el sector izquierdo del tiro de esquina. La pelota pegó en el palo, salvándose Nacional. Al 41, Pabón respondió con un remate de media distancia, pero la pelota pasó por encima del arco visitante.



Sobre el minuto 43, Danovis Banguero empató para Nacional, gracias a una pelota filtrada al segundo palo, el ex Tolima aploca la inexorable 'ley del ex' y equilibró el marcador. La etapa inicial terminó con un Nacional insistente sobre el pórtico visitante.



En la etapa complementaria, en Atlético Nacional, ingresó Andrés Andrade en lugar de Jhon Duque. Mientras que Tolima mantuvo el mismo equipo del primer tiempo.



Sobre el minuto 3, Michael Rangel llegó en contraataque, pero Kevin Mier logró sacar el remate del ex jugador de Nacional y Bucaramanga, que llegaba con peligro de gol. El juego era de ida y vuelta, con un local más sólido que su rival.



Al minuto 13, ingresó Jarlan Barrera en lugar de Yeison Guzmán. Cuatro minutos después, tuvo que salir de la cancha Anderson Plata por una molestia fisica, en su lugar ingresó Luis Miranda. El técnico Hernán Torres aprovechó para hacer dos cambios más, ingresaron Juan Fernando Caicedo y Yohandry Orozco en lugar de Michael Rangel y Daniel Cataño.



Al 23, Dorlan Pabón probó de media distancia, pero el arquero Domínguez logró controlar la pelota. Al minuto 25 un remate de larga distancia de Yerson Candelo puso al frente en el marcador para el equipo verdolaga. El vallecaucano sorprendió al arquero Domínguez con un disparo impresionante desde más lejos de la mitad de la cancha.



Al minuto 30, ingresó en el Deportes Tolima, Gustavo Ramírez en lugar de Andrés Ibargüen. La visita salió a buscar el empate, adelantando sus líneas, mientras que el arquero Kevin Mier lograba fungir como figura del partido, conteniendo remates al borde del área.



Sobre el minuto 35, un remate de Dorlan Pabón de tiro libre, pasó la pelota cerca del arco rival. Un minuto después, salió el ex Monterrey para que ingresara Alexander Mejía.



Los últimos minutos fueron de tensión, con un Tolima buscando empatar y Nacional con dominio de la pelota e intentando estirar la ventaja. Al minuto 44, ingresó Giovanni Moreno en lugar de Jefferson Duque.



En tiempo de reposición, Andrés Andrade desde el sector derecho, anotó el tercero y definitivo gol para que Atlético Nacional sacara una muy buena ventaja en el marcador sobre Deportes Tolima.



El juego de vuelta se disputará el próximo domingo 26 de junio a las 7 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8