¿Es Osorio una opción para el América? Tulio Gómez despeja dudas

Tal como se venía especulando hace varios días, Juan Cruz Real fue despedido este miércoles de la dirección técnica del América de Cali y desde ya se menciona la baraja de candidatos para reemplazarlo en el cargo.



El máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, se refirió en ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, a las razones que provocaron la decisión de prescindir de los servicios de Cruz Real y de los nombres que se manejan para llegar, entre ellos el de Juan Carlos Osorio.



Sin embargo, reconoció que aunque hace un buen tiempo quiere vincular al estratega risaraldense, en este momento no sería un tema sencillo, ya que él tiene algunas condiciones para aceptar la propuesta.



“Osorio es un técnico que no es barato, pero conocí hace dos o tres años que pide siempre un equipo con muy buenos jugadores, porque un técnico de charreteras como él no va a arriesgar su prestigio para venir a dirigir un equipo que no le dé los futbolistas suficientes, o los que él necesite. Si pensamos en Osorio, él no llegaría para este semestre, porque dice que estamos en la mitad de un torneo, a él le gustaría llegar y armar su equipo, pero tenemos muy buenos candidatos”.



Gómez dio también los argumentos para que pueda darse esa opción: “Para que Osorio llegue se tendrían que dar varias cosas, tener cómo traer unos buenos refuerzos, porque él no solo exige un salario alto, sino tener un buen equipo que pueda competir. De pronto para el segundo semestre vamos a ver cómo hacemos, qué alianza logramos y cómo buscamos tener un equipo competitivo, con jugadores que no necesariamente sean los más caros. Hemos traído unos caros que no rinden y otros no tan costosos, que sí rinden. A mí me gustaría Osorio en un corto o un mediano plazo. Ojalá podamos traerlo en este 2021, si no en el 2022, pero la idea es que queremos traer un técnico de prestigio.



Asimismo, piensa en una alternativa que por ahora no parece viable, y es ayudarse con las entradas al Pascual Guerrero: “Nosotros con una buena taquilla podemos traer a Osorio, ojalá que todo se normalice y podamos tener público, porque América en el 2020 dejó de recibir por ahí $18.000 millones. Creo que para el segundo semestre podamos tener público, paulatinamente, un 20 o 30%, con lo que pasó ayer creo que la curva del covid se va a disparar”.



De igual forma, aceptó que hay una baraja si no se concreta lo de Osorio: “Tenemos varios candidatos, Osorio está como el anhelo nuestro, espero que Dios nos ilumine para traer el mejor, el que nos lleve a triunfos y que en la Copa Libertadores podamos volvamos a ser protagonistas”.



De otro lado, dio los argumentos para dar por concluido el contrato indefinido que tenía la institución con Juan Cruz Real: “Llegamos a un mutuo acuerdo de que el señor Juan Cruz no continuara en América porque de verdad había un ambiente demasiado pesado, a pesar de que él nos llevó a un campeonato, muchos no valoraron, tenemos muchos gratuitos, y los resultados no lo estaban acompañando, y por mutuo acuerdo decidimos dar por terminada esta relación. Estamos muy agradecidos con el DT, nos llevó a una estrella después de 12 años hemos tenido dos estrellas, la de él y la que nos dio Guimaraes, potenció varios jugadores, en medio de sus errores y virtudes hizo una labor, estamos muy agradecidos, nos dimos la mano y quedamos con mucho agradecimiento de ambas partes”.



Sobre el ambiente adverso que siempre acompañó al argentino, Gómez señaló que “primero, porque venía de equipos chicos, dirigió a Alianza, a Jaguares, y América siempre ha tenido técnicos como el doctor Ochoa, Alexandre Guimaraes, que también lo criticaron, pero cuando llegó vieron que era un entrenador de Selección, Maturana, y la hinchada de América es exigente, asimismo con los jugadores. La afición está enseñada a que por el equipo pasen grandes DTs y grandes jugadores. A pesar de que se ganó el título no tuvo ese reconocimiento, obviamente esa no fue la razón para terminar el ciclo, porque desde que llegó se llenó de enemigos. Hemos dado término a esa relación y esperamos tener un entrenador en propiedad y construir un proyecto para que América pueda volver otra vez a la Copa Libertadores con jerarquía, como era antes, porque hoy no hemos sido exitosos”.



También dejó una frase que ratifica que la ilusión de contar con Juan Carlos Osorio viene desde hace un tiempo: “Este lunes estaremos tomando decisiones de acuerdo con los acontecimientos, Osorio no es un técnico que venga de improviso, por lo que conozco sé que es un técnico que le gusta planear y no llegar a torneos que estén acabando, el año pasado me dijo que cuando llegaba a un equipo le gustaba hacerlo bien y sin moverle la silla a nadie. Tenemos varios candidatos. Vamos a mirar si traemos a un técnico provisional o dejamos a Jersson y dejamos a Alfonso. Tenemos un grupo que toma decisiones en conjunto, (Mauricio) Romero, el ‘Toro’ (William) Zapata… somos cinco y a veces salgo derrotado, siempre procuro que las determinaciones se tomen en conjunto, porque como reza el dicho, ’piensa más el panal que la abeja’”.



En cuanto a por qué no esperaron hasta después del partido con Millonarios para despedir a Cruz Real, dijo que “a veces tomamos unas decisiones, siempre pensadas y analizadas, a veces como la gente no conoce nuestras razones y espero que el tiempo nos dé la razón”.



Otros entrenadores que están en la baraja de una lista numerosa son: Diego Corredor, Lucas Pusineri y Néstor Craviotto.



Por ahora se decidió que Jersson González y Alfonso González dirigirán el equipo en el compromiso del sábado en Ibagué.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces