Las 5 'Cruces' que cargó el despedido técnico del América de Cali

El nombre de Juan Cruz Real nunca cayó bien en el gusto de los aficionados del América de Cali desde el mismo momento en que fue confirmado como reemplazante de Alexandre Guimaraes.



Pese a que le dio la estrella 15 a la institución escarlata, no pudo tener un romance con los hinchas, que aún extrañan al brasileño costarricense, sentado ahora en el banco de su acérrimo rival, Atlético Nacional.

América terminó sin alma, jugando sin orden y a lo que saliera. También es cierto que le faltó autocrítica para corregir desde reconocer los errores y su discurso fue el mismo después de cada partido, haciendo entender que su equipo había sido superior o merecía perder, cuando el resultado no fue positivo.



Para FUTBOLRED, estos fueron 5 ‘Cruces’ que cargó el entrenador argentino en su paso por el elenco vallecaucano:



Los malos antecedentes en resultados: Haber dirigido sin éxito a equipos sin mayor trayectoria en el país como Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba resultó casi una bofetada para quienes consideran que el banco escarlata debe ser ocupado por entrenadores experimentados y de logros.



Desde un comienzo sus detractores se expresaron en las redes sociales y con el #FueraCruzReal le pedían constantemente a Tulio Gómez que no lo mantuviera como orientador del plantel.



Ni siquiera el título de Navidad sirvió para que fuera aceptado, ya que después le criticaban que el equipo era demasiado irregular en su funcionamiento futbolístico.



No pudo en Copa Libertadores: Cuando Cruz Real se hizo del cargo del equipo, Alexandre Guimaraes había perdido 0-2 de local con Gremio, de Porto Alegre, pero también había sacado tres puntos en su visita a Universidad Católica, con un 1-2. Luego empató y perdió otro ante Internacional, pese a que mereció más, haciendo una buena presentación, pero una mala dirección arbitral acabó con la ilusión de avanzar.



Pésima campaña como local: Ese es un aspecto que indudablemente marcó el desenlace de su salida. Pasó muchos trabajos para clasificar a los cuartos después de empatar 1-1 con Águilas Doradas, 0-0 con Bucaramanga, 0-0 con Santa Fe, 0-0 con Envigado; cayó 1-2 con el Medellín (fecha 14) y 0-1 con Equidad. Allí solo le ganó (1-0) al Pereira y al Tolima (2-0).



Para completar, en el partido de ida de los cuartos de final fue superado 1-2 por Millonarios.



Nómina mermada por lesiones y expulsiones: El fútbol da y quita. Así como en la temporada pasada se vio favorecido en la instancia de cuartos de final por las bajas de jugadores rivales, especialmente por covid-19, este semestre la situación resultó adversa y el perjudicado fue el elenco rojo.



Al comienzo de año, las sanciones a Yesus Cabrera, Marlon Torres y Duván Vergara por un video ofensivo a Teófilo Gutiérrez lo privaron de tener a tres hombres fundamentales. Luego se sumaron los problemas físicos de Luis Alejandro Paz y sobre todo el de su delantero más experimentado, Adrián Ramos, así como defensores como Héctor Quiñones y Jerson Malagón.



Mantener un central como lateral izquierdo: Ese fue otro aspecto que se le cuestionó, ubicar al central Pablo Ortiz como lateral izquierdo. Así el equipo perdió salida por ese sector, privándose de utilizar a hombres de la posición como Héctor Quiñones y Nicolás Giraldo.



Además, Ortiz tendía siempre, como era natural, a tirarse al centro y se perdía la marca, como ocurrió en el segundo gol que marcó Millonarios el pasado sábado en el Pascual Guerrero, generado por la derecha del ataque albiazul.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces