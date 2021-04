Dolor de cabeza para la vuelta de cuartos: ¿cuántas fechas de sanción?

Este miércoles se conocieron las sanciones para cuatro jugadores que vieron la roja en los compromisos de ida de los cuartos de final. Emerson Rodríguez de Millonarios, a quien expulsaron tras cabecear al delantero del América, Aldair Rodríguez, recibió más jornadas de suspensión. Los demás jugadores pagarán su fecha el fin de semana.

Rodríguez recibió dos fechas de suspensión por el cabezazo a Rodríguez, lo que el comité disciplinario estimó como "conducta violenta". El atacante se perderá el duelo de vuelta de los cuartos de final y en caso que Millonarios avance a la semifinal, tampoco podrá estar en el primer duelo. Si los azules no avanzan a la siguiente fase, pagará la segunda fecha en la primera jornada del siguiente campeonato.



Yesus Cabrera, quien recibió la roja por "juego brusco" contra Juan Pablo Vargas, central de Millonarios, tendrá que pagar una sola fecha. Asimismo, Carlos Robles, del Cali, y Marlon Piedrahita, del Junior, quienes también vieron la tarjeta roja el pasado fin de semana.



Cabe destacar que Millonarios vs América, que está a favor de los azules 2-1, y el duelo Cali vs Tolima, a favor de los pijaos, 0-3, se jugarán el sábado. El domingo será el turno para Santa Fe vs Junior, a favor del tiburón 1-3 y Nacional vs Equidad (0-1).