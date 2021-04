Es oficial: Juan Cruz Real se va de América de Cali por mutuo acuerdo

Las tres derrotas consecutivas de América de Cali, dos en Copa Libertadores (Cerro Porteño y Atlético Mineiro), así como la del partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I han desencadenado este miércoles en la salida del técnico Juan Cruz Real.



El anuncio oficial lo hizo el presidente Mauricio Romero, en un video en el que agradeció a Cruz Real por la estrella 15 y por el trabajo realizado.



“Hoy se termina un ciclo, pero estamos agradecidos con el club, con Tulio Gómez, que nos dio la oportunidad de estar en este club”, dijo el argentino, quien por mutuo acuerdo dio un paso al costado.



📹 Tras mutuo acuerdo, Juan Cruz Real finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. Agradecemos su compromiso y profesionalismo en la obtención de nuestra estrella 15 y le deseamos muchos éxitos en su carrera. pic.twitter.com/NRGBCFvZH7 — América de Cali (@AmericadeCali) April 29, 2021

A pesar de haber conseguido el título a finales del año pasado, es innegable que Cruz Real nunca tuvo la aceptación de la afición. Pero Tulio Gómez, máximo accionista, siempre confió en él y le dio el visto bueno para que continuara.



Un aspecto que tiene en contra es que en 6 partidos dirigidos en Copa Libertadores entre la temporada pasada y la actual, no pudo ganar, y en el 2020 quedó último y no le alcanzó para ir a octavos de final a la Copa Suramericana.



En materia de entrenadores, América tiene a Jersson González, encargado del equipo Sub 17, que otras veces ha dirigido el plantel profesional en casos de emergencia, y Andrés Usme, director de las divisiones menores y responsable del equipo femenino.



Jersson sería el que dirija al equipo el sábado, al lado del preparador físico Roberto Martínez



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces