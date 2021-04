¿Se une a la crítica de Suárez? Así se refirió Pinto al nivel del FPC

Hace unos días, Luis Fernando Suárez, actual entrenador de Atlético Bucaramanga, desató una oleada de comentarios en el país tras criticar fuertemente al fútbol colombiano.



"Es una liga mala, es antitécnica. Hay una exigencia muy grande sin tener el trabajo necesario. No puedo hablar de procesos ni de proyectos y soy consciente de que el nuevo entrenador debe ser capaz de generar procesos más rápidos de lo que antes se pedía", dijo el mundialista en El Alargue, de Caracol Radio.

Justamente, en este mismo programa, Jorge Luis Pinto se refirió a la controversia y dejó claro su punto de vista sobre el nivel que actualmente tiene el FPC.



"Uno de los problemas del fútbol colombiano es que estamos haciendo demasiadas pausas, nuestro fútbol se ha vuelto muy lento, los árbitros se demoran demasiado en todo, en sacar la tarjeta, luego echar la espuma, acomodarse, todo lento", precisó el santandereano, quien se fue por la misma línea de Suárez.



Y añadió: "Copiamos mal eso de dos campeonatos en un año, y el tema de los procesos que en Colombia no se respetan y con esa cambiadera de técnicos, la calidad del fútbol decae".

Sobre su futuro, el entrenador aseguró que ha tenido varias propuestas del exterior, sin embargo, no ha tomado ninguna decisión ya que la situación de la pandemia es un factor que no se pude dejar pasar por alto.



"Hay algunas propuestas de México y otros países, pero todo está muy difícil ahora, por la pandemia, y porque los torneos están llegando a fases finales, a mi me gusta coger un equipo, antes de empezar o máximo en la mitad de temporada", finalizó.