Otro campeón con el América de Cali no seguirá para el 2023

En esta nueva semana, el América de Cali continúa moviéndose de cara al 2023, en el cual la semana pasada confirmaron la salida de ocho jugadores de la plantilla profesional masculina, luego de la finalización de su participación en los cuadrangulares del segundo semestre de la liga colombiana.

Una de esas bajas fue porque no quisieron renovar como en el caso de Joel Graterol, Marlon Torres y Carlos Sierra. Otro que incluso quiso finalizar su vínculo días antes como Alejandro Quintana y los demás, porque el club no quiso seguir prolongando el contrato en el caso de Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Juan David Pérez y David Lemos.



La nueva baja que se confirmó en la tarde-noche de este lunes, fue la del lateral izquierdo Nicolás Giraldo, también por la finalización de su contrato y la no renovación por parte del club.



“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, tras la finalización de su contrato, el jugador Nicolás Giraldo no continuará vistiendo nuestra camiseta. Al lateral izquierdo, que hizo parte del plantel que se consagró campeón de liga en 2020, le agradecemos por su entrega defendiendo la piel escarlata y le deseamos éxitos en su carrera”.



https://twitter.com/AmericadeCali/status/1599911675733299200



Nicolas llegó al América a inicios del 2020 y se coronó campeón con el club ese mismo año con el técnico Juan Cruz Real. Luego fue cedido al Once Caldas, donde regresó a mediados de este año, ante la imposibilidad que tuvo el cuadro americano de fichar a nuevos jugadores.



Cabe recordar que el equipo se encuentra desde el sábado en periodo de vacaciones, hasta el próximo 2 de enero del 2023, día que iniciarán la pretemporada.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15