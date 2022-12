Repase la historia: así le fue al DIM en las finales del Siglo XXI

Desde el año 2000, Deportivo Independiente Medellín ha tenido una constante participación en las finales del fútbol colombiano. En estos 22 años de este nuevo siglo, el poderoso ha llegado a la última instancia en 14 ocasiones: 10 de Liga colombiana, tres de Copa Colombia y una Superliga. El balance no es el mejor para los antioqueños y son más las veces en que han salido derrotado. De esas 14 finales, Medellín ganó seis y perdió ocho. A continuación, repasamos las finales del equipo del pueblo.

2001, Final Liga América vs DIM: Fue la última temporada en la historia que se disputó con un solo campeón anual, luego de 53 años. El partido de ida se disputó en el estadio Atanasio Girardot, el 16 de diciembre, los rojos del Valle se impusieron por 0-1 con gol de Julián Vásquez. La vuelta se jugó en el Pascual Guerrero, donde América redondeó la serie con un contundente 2-0, marcaron Edison Mafla y Julián Vásquez para festejar su undécima estrella.

2002-I, Final Liga Pasto vs DIM: 45 años de sequía terminó un 22 de diciembre de 2002 con la tercera estrella del Medellín. El juego de ida se disputó en el Atanasio el 18 de diciembre y en esa ocasión se impuso el poderoso por 2-0, con goles de Robinson Muñoz y Julio César Valencia. Para la vuelta en Pasto, el rojo empató 1-1, con goles de Walter Escobar para los nariñenses y Mauricio Molina para los antioqueños.

2004-II, Final Liga Nacional vs DIM: Año y medio después, en el primer semestre de 2004, Independiente Medellín logró su cuarta estrella al vencer en el clásico antioqueño al Atlético Nacional. El juego de ida, el conjunto rojo se impuso por 2-1, con goles de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo, descontó por el equipo verdolaga Edixon Perea. En el juego de vuelta, empataron sin goles, consiguiendo un nuevo título, en el Atanasio, pero jugando como visitante.

2008-II, Final Liga América vs DIM: Tres años y medio después, Medellín enfrentó al América de Cali en una nueva final, en la Liga por el segundo semestre de 2008. La ida fue disputada en el Atanasio, donde los vallecaucanos se impusieron por 0-1, con gol de Víctor Cortés. El juego de vuelta en el Pascual Guerrero, los locales se impusieron por 3-1, con anotaciones de Adrián Ramos, Jamell Ramos en contra y Jaime Córdoba para los escarlatas, descontó Diego Álvarez para el poderoso.

2009-II, Final Liga DIM vs Atlético Huila: Un año después, en el segundo semestre de 2009, de la mano de Leonel Álvarez, Medellín logró su quinta estrella frente al Atlético Huila, equipo que disputaba por segunda vez una final de Liga. La ida disputada en Neiva, se impuso el poderoso por la mínima, con gol de Jackson Martínez. En el juego de vuelta disputado en el Atanasio, el DIM empató 2-2, con goles de Jackson Martínez y Luis Fernando Mosquera para los locales y Ervin Maturana y Lewis Ochoa para los opitas.

2012-II, Final Liga Millonarios vs DIM: Tres años después, Medellín enfrentó a Millonarios en la final del segundo semestre. El juego de ida se disputó en el Atanasio y el juego quedó empatado sin goles. Para el encuentro de vuelta disputado en El Campín, empataron 1-1 con goles de Wilberto Cosme para los capitalinos y William Zapata para los antioqueños. La serie se definió por penales, donde se impuso el embajador por 5-4.

2014-II, Final Liga Santa Fe vs DIM: Dos años después, Medellín enfrentó a Santa Fe en la final del segundo semestre. El partido de ida lo ganaron los cardenales en el Atanasio por 1-2, goles de Francisco Meza y Wilson Morelo, el poderoso descontó a través de Germán Cano. El duelo de vuelta en El Campín, igualaron 1-1, con goles de Luis Carlos Arias para el local y Andrés Mosquera Guardia.

2015-I, Final Liga DIM vs Deportivo Cali: Un semestre más tarde, Medellín llegaba a una nueva final. Deportivo Cali era el rival. La ida disputada en Cali, se impuso el azucarero por 1-0, gol de Harold Preciado. La vuelta en el Atanasio quedó empatada 1-1, goles de Charles Monsalvo para el poderoso y Andrés Roa para los verdiblancos, quienes se quedaron con el título.

2016-I, Final Liga DIM vs Junior: Un año más tarde, en el primer semestre de 2016, Medellín logró la sexta estrella frente al Junior de Barranquilla, la ida disputada en el Metropolitano, quedó igualado 1-1, con goles de Jorge Aguirre para el local y Juan David Cabezas para la visita. La vuelta en el Atanasio terminó con la sexta estrella del DIM, gracias a un doblete de Christian Marrugo.

2017, Superliga DIM vs Santa Fe: Como campeón Medellín en el primer semestre de 2016, disputaba por primera vez en su historia la Superliga frente a Santa Fe, ganador del segundo semestre. La ida disputada en el Atanasio, quedó con empate sin goles. Para el duelo de vuelta en Bogotá, se impusieron los cardenales con gol en contra de Andrés Mosquera.

2017, Final Copa Colombia Junior vs DIM: El poderoso avanzó a su primera final de Copa Colombia, bajo el formato actual. La ida disputada en el Atanasio, terminó con empate 1-1, con goles de Juan Fernando Quintero para los rojos de Antioquia y Jarlan Barrera para los barranquilleros. En la vuelta jugada en el Metropolitano, ganó Junior con goles de Jarlan Barrera y Teófilo Gutiérrez.

2018-II, Final Liga DIM vs Junior: De la mano del técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, Medellín llegó a una nueva final de Liga en el segundo semestre de 2018, enfrentando a Junior. La ida en Barranquilla fue contundente para el tiburón, donde logró imponerse por 4-1, el juego de vuelta en el Atanasio tuvo reacción del Medellín con un 2-0, pero el gol de Yony González apagó la ilusión de igualar la serie, al final, Germán Cano decoró el resultado con un 3-1.





2019, Copa Colombia Final DIM vs Cali: Un año más tarde llegó el desquite del 2015 para el rojo, aunque fue por Copa Colombia. En una serie muy igualada en la ida contra Deportivo Cali, con un 2-2 en Palmaseca, para la vuelta en el Atanasio, Adrián Arregui aportó con el 2-1 definitivo, para que, en el Atanasio, el Medellín festejara su segunda Copa en su historia, la primera en este formato actual.





2020, Copa Colombia Final DIM vs Tolima: La pandemia cambió muchas cosas, entre esas la definición de la Copa Colombia 2020 en sus fases finales y fechas de disputa, era a partido único y tuvo su final en el Atanasio, comenzando el 2021. Luego de un partido muy cerrado, el poderoso y el pijao definieron el título en lanzamientos desde el punto penal, donde Juan Guillermo Arboleda logró anotar el penal definitivo para el bicampeonato rojo en la Copa Colombia, de la mano del ‘Bolillo’ Gómez.





2022-II, Final Liga Pereira vs DIM: Otra vez en diciembre y contra un rival inédito, el poderoso buscará su séptima estrella frente a un sorprendente Pereira, seguramente será una serie con muchas emociones.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8