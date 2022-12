Linda Caicedo, y si te llama el Barcelona: ‘Un 2023 en el exterior’

En medio del Mundial de Catar 2022, el fútbol femenino sigue tomando fuerzas, en especial en Colombia tras las Copas del Mundo juveniles. Una hazaña que será difícil emular para un combinado cafetero en las dos ramas, tanto masculina como femenina. Un subcampeonato en el certamen Sub-17 en el que Linda Lizeth Caicedo Alegría extendió su nombre globalmente. Su atrevimiento en la cancha fue fundamental en cada uno de los partidos y gracias a ello, compitió con la española Alexia Putellas como mejor jugadora del año según los Globe Soccer Awards.

No obstante, Linda Caicedo ocupó el segundo puesto de ese gran reconocimiento. El fútbol femenino culminó en el año del balompié de mujeres, pero los eventos continúan, pues Linda tuvo protagonismo al lado de Carles Puyol en un evento de Scotiabank Colpatria. El campeonato de fútbol juvenil, tanto masculino como femenino terminó con éxito y los dos embajadores, la colombiana y el español compartieron con la sangre joven que lucha por trazar un camino en esta disciplina.



Tanto Linda Caicedo como Carles Puyol pasaron por ese mismo escenario de crecer deportivamente paso a paso, así como un sinfín de niños y niñas que auguran tener un buen futuro en el fútbol. A ellos también les tocó jugar en canchas complicadas, que no estaban en óptimas condiciones, especialmente, Linda quien no creció con las mismas garantías en un momento donde la disciplina para mujeres era ignorada.



En los últimos meses, ha salido el rumor de que el FC Barcelona ha preguntado por Linda Lizeth Caicedo Alegría y espera a que ella cumpla los 18 años el 22 de febrero de 2023 para ficharla. Ya ha habido conversaciones con el agente de la colombiana, y cada vez, ese rumor toma más fuerza. ¿Y por qué no pensar que Carles Puyol la pueda acercar? Pues la delantera habló en el evento sobre su anhelo, y, aunque no reveló si tiene ofertas o a qué equipo quiere irse, señaló cuál es su sueño en el próximo año, “para Linda Caicedo el 2023, creo yo que siempre el sueño mío es poder salir al exterior, espero que se me dé. Seguir derrochando mi fútbol, seguir creciendo como persona. Espero también que el fútbol en mi país siga creciendo, creo yo que el Mundial que acabamos de hacer fue algo histórico”, mantuvo la goleadora del Deportivo Cali.



Sumado a ello, agradeció a Scotiabank por la oportunidad del evento, “la verdad muy feliz de estar aquí, de ser parte de esto. Creo que desde el primer momento en el que Scotiabank me comentó la idea de todo, siempre estuve muy positiva a ello”. Le preguntaron sobre sus comienzos y el inicio de los jóvenes que tuvieron participación en el campeonato juvenil, “creo yo que las garantías, las canchas se maneja ya como un tema muy profesional. Muy feliz, agradecerles por la oportunidad de tenerme acá y felicitar a estos grandes deportistas que van por muy buen camino”. Los comienzos de ella fueron difíciles a comparación de lo que la nueva sangre ha podido encontrarse, tanto a nivel femenino como masculino.



Posteriormente, describió lo que fue el año del fútbol femenino y sus logros personales con Selección Colombia, “creo que ha sido un año genial no solo para mí sino para el fútbol, en especial para todas las mujeres. Lo que fue Copa América, Mundial de Costa Rica y ahora último que es la primera vez que se llega a una final de un Mundial, entonces he sido partidaria de esos tres momentos de selección, siempre soñé con llegar y representar a mi país. Que este año se me haya dado así ha sido genial, obviamente espero seguir contribuyendo a eso y seguirme manteniendo que es lo importante y seguir sumando en mi selección”.



Finalmente, habló sobre el sueño que siempre tuvo como jugadora que fue perseguir los sueños y trazar su camino a la Selección Colombia, “la verdad muy feliz, desde niña lo soñé, siempre quería llegar a la Selección, poder lograr grandes cosas y obviamente que los profes me hayan dado la oportunidad no solo en la selección menos sino también en la mayor me ha hecho crecer no solamente como futbolista sino como persona y vivo muy agradecida con el año que acabo de dar”.