Colombia y el fútbol femenino con aliados: el plan de Estados Unidos

Para nadie es un secreto que el 2022 ha sido el año del fútbol femenino. No solo en Colombia, sino en todos los países por las incesantes competencias que hubo. Eurocopa femenina con Inglaterra campeona, la Liga Femenina BetPlay con América de Cali alzando el título en el primer clásico caleño en una final, los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20, la Copa América por primera ocasión celebrada en suelo colombiano, la Copa Conmebol Libertadores, los Mundiales de las categorías juveniles y la cita orbital de Futsal, además de los Juegos Bolivarianos, marcaron sin duda alguna, una época.

Y es que, el fútbol femenino ha dejado de estar olvidado, y hasta esta disciplina ha dado mejores resultados con la Selección Colombia Sub-20 venciendo a Alemania siendo esta la primera vez que un combinado nacional colombiano vence a las teutonas, y con la Sub-17 haciendo historia sobrepasando la fase de grupos, algo que nunca habían hecho en ese certamen mundialista, así como también instalándose en la final de un Mundial, un hecho insólito que ellas se atrevieron a hacer y cambiar el cuento.



Ellas, las que no tienen Liga Femenina, las que no tienen la misma regularidad que en otros países, las que tienen que protestar con tremendos resultados para decir, “estamos presentes”, remaron contra la corriente en el 2022, pero dejaron con la boca abierta a todo el mundo. Lograron unir a un país que no ponía sus ojos en el fútbol femenino y dejaron una lección para que el balompié de mujeres nunca se olvide y que sea visto por toda una nación.



Gracias a estos resultados, los homenajes a la Selección Colombia Femenina Sub-17 y al combinado campeón de Futsal en la final del Mundial contra Canadá no han cesado. Sin dormir tras el viaje de la India, llegaron directamente a una rueda de prensa y al Movistar Arena con un centenar de personas, se fueron a las distintas ciudades apoyadas por el país, y ahora, la Embajada de Estados Unidos en Colombia les hizo otro homenaje en donde el Embajador dio las claves de un plan de apoyo para el fútbol femenino.



En la residencia del Embajador de los Estados Unidos, se llevó a cabo un gran evento en donde, con el Ministerio del Deporte, el país reinante en el balompié femenino a nivel mundial como lo es la nación norteamericana, y con gran bagaje deportivo se atrevió a exponer unos mecanismos para potencializar la disciplina en Colombia, tanto así, que de la mano con María Isabel Urrutia, ministra del deporte, ayudarán de manera económica a establecer una liga sostenible y rentable.



La hora de ellas ha llegado, de hecho, tuvo que hacerse presente mucho más antes y así se lo hacen saber desde la Embajada. Y qué honor verdaderamente que las mejores en la actividad femenina se hagan presentes y elogien a las representantes del país en esta búsqueda por las mejores garantías. El plan de un nuevo aliado no solo estará presente en la economía, sino que, durante el evento también marcaron un método para escapar del narcotráfico y la violencia en un país como Colombia, a través de becas universitarias y deportivas internacionales.



Sin duda alguna, el fútbol se ha utilizado por muchos momentos como un factor social, una vía de escape a problemas de los países, y a través de la práctica han podido escapar. Eso es lo que quiere Francisco Palmieri, Embajador de Estados Unidos en Colombia, “en Estados Unidos no solo somos aficionados del deporte, sino que creemos en el poder del deporte y las lecciones que da para la vida. A través del deporte los jóvenes pueden aprender no solo las tácticas sino aprender la disciplina y la persistencia. Colombia está en la cima del mundo con dos equipos de mujeres que demostraron que no hay límites para ellas”.



Además, concluyó con lo que pueden aportar desde la disciplina y que Estados Unidos será un soporte, “gracias a las dos selecciones se pueden generar nuevos espacios para que las mujeres puedan seguir creciendo y hacer soñar a todo un país. Así le dan a espalda a la criminalidad. Con todos estos logros que ustedes cosechan viene una inmensa responsabilidad porque son ustedes las encargadas de demostrar que hay alternativas a través del deporte para generar un mejor futuro”.



Uno de los otros invitados que estuvo fue Ramón Jesurún. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol resaltó las grandes ayudas de Estados Unidos en reconocer los grandes resultados de las selecciones Colombia, tanto en la Sub-17 como en la de Futsal. La nación americana ya le abrió sus puertas a los proyectos en pro de las jugadoras y del fútbol femenino colombiano y Jesurún finalizó diciendo, “es un honor que un país que trabaja el mejor fútbol femenino, como lo es Estados Unidos quiera hacernos un reconocimiento, esto es algo que recordaremos siempre”.