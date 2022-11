¡Linda Caicedo, ejemplo de Colombia! Llegó y tiene un importante cargo

La llegada de la Selección Colombia Femenina Sub-17 al país no se hizo esperar. El combinado nacional dirigido por Carlos Paniagua y su cuerpo técnico fue subcampeona en el Mundial de la India de dicha categoría, una presea inigualable en la historia de las selecciones colombianas a nivel mundial.



Nunca en la historia una Selección Colombia había logrado instalarse en la final de un Mundial como lo hizo el combinado Sub-17. Aunque no pudieron contra España en dicha instancia, cabalgaron contra todo pronóstico, sin liga, sin mucha actividad y preparación de las jugadoras e hicieron todo lo posible para quedarse con el título. De hecho, un infortunado gol en contra de Ana María Guzmán fue la única manera de que las ibéricas rompieran los ceros sobre el final.

Con sus desbordes, su velocidad, su juego colectivo, la Selección Colombia soñó con conseguir el título con el atrevimiento de Linda Lizeth Caicedo Alegría quien lideró el barco como capitana después de que Mary José Álvarez Espitaleta le cedió la cintilla en los partidos de preparación contra Chile. Linda, la que puso a soñar a todo un país regresó con premios infinitos como la tercera goleadora del certamen con cuatro goles, el Balón de Plata y como si fuera poco, nominada a los Globe Soccer Awards y metiéndose en las finales del reconocimiento como mejor jugadora del 2022. Arrasó a Alexia Putellas y a las demás competidoras en las votaciones.



Tras el regreso e la Selección Colombia Femenina Sub-17, un elenco que viajó de madrugada, sin mucho descanso y sin dormir, llegaron con un recibimiento especial de todo el pueblo colombiano que les reconoció su labor. Ellas tal vez no lo dimensionen, pero rompieron las barreras que le ponen a millones de mujeres en un país que sueñan con ser jugadoras profesionales. Ellas son las verdaderas campeonas y las hicieron sentir como tal. Llegaron los homenajes en el Movistar Arena y los recibimientos de cada jugadora en sus diferentes ciudades tampoco se hicieron esperar.

Pero lo mejor le llegó a Linda Lizeth Caicedo Alegría que al llegar al país fue reconocida por una fundación con sede en Medellín y fundada por el cantante Juanes y Catalina Cock en el 2006. La Fundación 'Mi Sangre' tiene como principal objetivo trabajar por ese sueño de todos que es la construcción de paz en Colombia.



La Fundación Mi Sangre tiene como fundamento desarrollar habilidades para la vida, liderazgo y emprendimiento social en niñez y juventud, tejen redes y activan ecosistemas que viabilicen y amplifiquen la voz y de esa manera, combinando las diferentes tareas, buscan prevenir riesgos y violencias, para que las nuevas generaciones sean protagonistas en la construcción de una cultura de paz en Colombia. Todo esto, de acuerdo con la página de la fundación, la cual también busca contribuir a construir un país que respete la vida en todas sus formas y promover el amor, la equidad, la libertad, la diversidad, la ciudadanía y la responsabilidad compartida.



Después de toda esa presentación de la Fundación Mi Sangre, Linda Caicedo ya tiene un cargo primordial. No solo es una de las figuras para muchas niñas y niños en el país dentro de las canchas, sino que ahora también será un ejemplo enorme en la lucha por la paz y, por medio de labores sociales, ser la cara del cambio y de un porvenir provechoso para jóvenes con un claro sentido de buscar la paz en una nación muy tocada por actos violentos, delincuencia y vandalismo en donde millones de niños y niñas se ven afectados.



Tal vez Linda Caicedo no lo alcanzaría a dimensionar cuando llegó de la India, pero poco a poco la vida le está cambiando. En las cuentas oficiales de la Fundación Mi Sangre, escribieron, "hoy le damos la bienvenida a Linda Caicedo, nuestra embajadora oficial de la jornada solidaria del Gran Día. Únete este 12 de noviembre", e hicieron una alianza con McDonalds, "compra tu Big Mac en cualquier restaurante McDonalds del país y recuerda que el 100% del valor de cada hamburguesa será donado a nuestro trabajo con otros jóvenes como Linda y la Fundación Casa Ronald Colombia".



Sin duda alguna, afuera de las canchas, Linda Caicedo es también una inspiración para niños y niñas jóvenes de Colombia y por qué no, de distintos países que también luchan por un cambio.