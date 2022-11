Linda Caicedo se confesó: 'Cuesta asimilar perder, queríamos la Copa'

La Selección Colombia femenina Sub-17 llegó al territorio colombiano para recibir el homenaje por el subcampeonato en India 2022 frente a España y después de un evento en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, el seleccionado llegó a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol para recibir su reconocimiento con la prensa.





Por ello, una de las jugadoras que habló fue la gran figura, Linda Caicedo, quien no ocultó su emoción por el recibimiento al llegar a Colombia, pero también frustración por no haber traído la Copa Mundial a Colombia, además, de pedir perdón por no haber recibido los premios con la mejor actitud tras ser elegida como segunda jugadora del campeonato y botín de bronce.



"Cuesta asimilar perder el mundial y si alguien se sintió ofendido al recibir el trofeo, ofrezco excusas porque perder una final no es fácil de asimilar. Queríamos relucir esa preciada copa acá en Colombia, pero quiso irse para España", mencionó.





Igualmente, Caicedo mencionó lo que dijo internamente, donde vio cerca con sus compañeras lograr ser las mejores del mundo. "Yo les dije a las chicas que quería ser campeona, lastimosamente no se nos dio. Igual también fue muy grato y de mucha responsabilidad llevar la cintilla de capitana".



Linda Caicedo también confirmó que quiere explotar todo su rendimiento en otros clubes deportivos del extranjero ante la falta de Liga Femenina en el país, por lo que espera estudiar ofertas, pues ve que es un sueño que se fijen en ella. "Mi sueño es jugar en el exterior, espero que el otro año se me dé", finalizó la referente.