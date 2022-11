Petro criticó a la FCF durante homenaje a la Selección Colombia Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 arribó al país luego de su hito en el Mundial Sub-17 donde quedaron subcampeonas mundiales un hecho inédito en lo que corresponde al fútbol colombiano.



Pues bien, este martes el Presidente de la República, Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño a la delegación y las homenajeó de la mejor manera.



Primero, hizo entrega de los premios económicos a cada una de las jugadoras y miembros del cuerpo técnico y luego dio unas sinceras palabras donde se despachó con los directivos encargados del fútbol en Colombia.

🔴 #EnDirecto | Entrega de reconocimiento a jugadoras y entrenador de la Selección Colombiana de fútbol femenino sub 17 por subcampeonato mundial https://t.co/bTmr6vzrSX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 2, 2022

"En medio de lo que vive la población, ustedes trajeron intensidad, que es muy clave para la existencia, además de alegría y ganas”, mencionó Petro de entrada en su intervención.



Por su parte fue muy crítico con la Federación Colombiana de Fútbol y demás entes que dirigen el fútbol por la falta de una Liga Femenina en el país.



"¿Por qué no hay una liga de fútbol femenino?, las muchachas han sacado más títulos que los muchachos, en la rama masculina no hemos estado ni cerca de ser subcampeonas mundiales o algo por el estilo”, comentó.



Además, dio las razones, según él, no se ha podido consolidar una Liga femenina en el país: "No hay empresas dispuestas a poner dinero en el fútbol femenino, pero no en fútbol femenino y sí hay empresas privadas dispuestas a poner dinero en el fútbol masculino"



Por último, le pidió a la Federación el esfuerzo de poder realizarla como debe ser: "Yo les pediría a estos hombres de la Federación, que hagan un esfuerzo para que el mundo del fútbol sea equilibrado también en términos de género. Estamos en el Siglo XXI y el mundo del fútbol está cambiando, hay que unirnos a el."