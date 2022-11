Infantino se unió a homenaje de Colombia con carta de felicitación

Luego de una linda travesía en la Copa Mundial femenina Sub-17 en India 2022 donde lograron ser subcampeonas frente a España, el seleccionado nacional emprendió viaje a Colombia para recibir un homenaje por su participación en la cita orbital.



Por ello, tras llegar en horas de la madrugada a la capital de la República, las jugadoras emprendieron su viaje hacia el Movistar Arena donde serán recibidas por una multitud de seguidores que les rendirán sus felicitaciones.



Sin embargo, la Selección Colombia femenina Sub-17 no solo recibió felicitaciones de hinchas y todo la ciudadanía colombiana, sino también el presidente de la Fifa, Gianni Infantino también envió una carta a la Federación Colombiana de Fútbol por la estupenda participación de su equipo en la India.



“Me gustaría felicitar a todas aquellas personas artífices de este gran logro, tanto a las jugadoras, como al entrenador, el cuerpo técnico y el equipo médico. Sin duda, este triunfo ha sido fruto del trabajo, profesionalidad, atención al detalle, pasión y amor por el fútbol, y augura un futuro prometedor para el fútbol colombiano. Además, allanará el camino para próximos éxitos”, dice el comunicado de Gianni Infantino.



Hay que recordar que este subcampeonato del seleccionado femenino en India 2022 ha sido la mejor participación de Colombia en un Mundial de fútbol en cualquier categoría y por ello, ha generado la admiración de todo un país. Ahora que aterrizaron en el territorio nacional, seguramente no pararán las felicitaciones que iniciarán con el recibimiento en el Movistar Arena.