Álvaro Montero: despiadada crítica de Casale al arquero de Millonarios

A puertas de la final de Copa Colombia BetPlay este miércoles 2 de noviembre, entre Millonarios y Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, Álvaro Montero, quien no ha tenido buen nivel en los últimos partidos con el embajador, sigue lloviéndole fuertes críticas desde todos los ángulos.



El último partido de Millonarios contra Alianza Petrolera, no dejó bien parado al arquero Álvaro Montero quien fue responsable de errores que costaron goles en el juego en Barrancabermeja y por ello, el reconocido periodista e hincha del embajador, Antonio Casale, no dejó pasar la oportunidad para hacerle esa crítica al portero por su bajo rendimiento y que puede ser determinante para la gran final de Copa BetPlay.



Por ello, en su programa RCN La Jugada y en ESPN F60, Casale ha dejado claro que Álvaro Montero ya no está para ser titular de Millonarios e incluso dio nombres como José Luis Chunga y el mismo suplente del portero, Juan Moreno.



"¿Juanito Moreno está así de mal? De verdad, ya. Es difícil estar en más bajo nivel que Montero. No confíen en los arqueros que se ríen, nunca. No da seguridad, gracias por comprarla. Es el jugador de mayor regularidad en Millonarios, ha estado todo el semestre mal”, dijo Antonio Casale.



Igualmente, las críticas de Casale continuó y especificó en errores puntuales contra Alianza Petrolera donde le hizo saber al portero que debería ser suplente en Millonarios. Por tu bien, durante unos partidos, vas a bancar. Con la crisis de confianza de Montero, se conmueve uno, yo me conmuevo. Mira los bracitos, bracitos como un conejito”, fue contundente el periodista en ESPN.



Por el momento, Millonarios seguirá enfocado y posiblemente Álvaro Montero será titular en el equipo que Alberto Gamero plantará contra Junior de Barranquilla en la gran final vuelta de Copa y el portero espera poder silenciar las críticas recibidas.