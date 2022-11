¿Viera le teme a Millonarios en penaltis? Así habló de final de Copa

Sebastián Viera, capitán de Junior, acudió este martes a la rueda de prensa previa a la final de Copa Betplay 2022, y dejó claro que su objetivo es levantar un nuevo trofeo con la camiseta rojiblanca. ¿Los penaltis? A esos sí les tiene respeto y prefiere que la definición no vaya hasta allá.

"Estoy contento de jugar nuevamente una final, es muy especial, se vive como una primera vez. Jugar contra Millonarios es lindo porque es un equipo grande, en un marco de público espectacular y se va a vivir una gran final, vamos a disfrutar todo el partido", mencionó el arquero de Junior sobre su nueva final en el FPC.



Para el rival solo tuvo palabras de elogio: "Millonarios es un gran equipo, tiene jugadores de experiencia, muy buenos jugadores individualmente y un buen técnico, ha hecho para mí una gran campaña en todo el año, es un equipo muy regular, y esto es una final, los partidos son diferentes, se juegan con otra actitud. Hay que tener mucho cuidado porque sabemos del potencial que tiene y que te puede golpear".



En medio de risas, Viera dijo que en Junior no quieren una definición en penaltis, sin embargo, están preparados si les toca. "Esperemos no llegar a penales, pero si llegamos esperamos estar lo mejor posible. La confianza está, la experiencia también, pero son penales. Esperamos que Dios esté con nosotros y no tengamos que llegar a esa instancia, y si llegamos (a la definición en penaltis), que lo hagamos mejor que ellos".



Finalmente, Viera mencionó que el semestre ha sido lleno de altibajos, pero que todo los hizo más fuertes: "Hemos tenido un semestre un poco complicado pero nos ha hecho un poco más fuertes eso. Los objetivos desde que empezamos en el campeonato era estar en la final de Copa, lo estamos, y estar en los cuadrangulares, lo estamos. Lo que pasamos nos dio fuerzas y nos unió, sacamos el carácter y eso nos va a hacer más fuertes para lo que se viene, que es lo más díficil y lo mejor".