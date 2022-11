Gamero y la final de Copa: ‘Nos volvió el alma y vamos por el título’

Millonarios enfrenta a Junior en la final de la Copa BetPlay 2022 este miércoles en El Campín, con la obligación de ganar para igualar la serie (1-0 ganó el tiburón en la ida) o para remontar y salir campeón.



Alberto Gamero, entrenador albiazul, habló del partido especial que juega su equipo, y la posibilidad de obtener su primer título en su proceso como técnico de Millonarios.



Reemplazo de Juan Carlos Pereira. “Entrenamos con tres posibilidades para reemplazar a Pereira: Llinás, Silva y Victoria. El que juegue tendrá toda la confianza para que se sienta seguro, lo respaldaremos todos. Busco un jugador que tenga ese filtro para ayudar a generar juego y sobre todo a marcar, que es más o menos lo que hace Pereira, que tenga esa ida y vuelta; y los tres jugadores tienen esas características, porque no vamos a cambiar la idea”.



Trabajo en defensa. “En las últimas fechas de Liga hemos recibido goles, pero veníamos siendo un equipo de recibir pocas anotaciones; y las veces que nos marcaron fue por errores en la salida, porque a veces nos exponemos, pero hemos corregido y mejorado bastante. En esta final es necesario guardar el cero en nuestro arco, para poder llegar al título”.



El desgaste físico previo a la final. “Para una final no existe cansancio. Llegamos de jugar en Barrancabermeja directo a la concentración y vi al equipo muy motivado. Están dispuestos a dar la vuelta olímpica en El Campín y los veo tranquilos; estamos a puertas de un título, ojalá lo logremos”.



Falencias de local y el estado de la cancha. “Los partidos en los que no sacamos resultados, es por no haber convertido goles. La mayor tranquilidad es saber escoger mejor las jugadas. Este equipo en Bogotá juega 60 minutos en campo contrario, pero en los últimos partidos la cancha ha estado pesada, y nos ha costado elaborar; pero hay que intentarlo. No queremos cambiar nada, pero sí mejorar cosas; hay que estar mentalizados para hacer gol”.



Mensaje a los hinchas para la final. “Es inevitable que los hinchas se sientan inconformes por no lograr la clasificación en Liga con anterioridad. Ahora deben estar más tranquilos, como lo estamos nosotros, porque estuvimos intranquilos todos, nos volvió el alma. La ilusión volvió y estamos con posibilidad de pelear por los dos títulos y eso nos satisface”.