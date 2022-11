Comesaña confía en su Junior: 'tenemos una pequeña gran diferencia'

Este miércoles en el estadio El Campín se disputará la final de vuelta de Copa Betplay 2022, a donde el equipo de Julio Comesaña llega con la pequeña diferencia en el marcador, gracias al gol de César Haydar en el partido de ida. El técnico rojiblanco valoró al rival pero se mostró confiado en conquistar el título.

"A esta altura de la temporada hay muchas cosas por revisar pero hay que elegir a los jugadores aptos y en mejores condiciones, y jugar con el corazón. El fútbol a veces es lo que uno quiere y otras veces no lo es. Tenemos que jugar con determinación, salir a jugar este partido como tiene que ser (...) Nosotros venimos peleando hace rato por estas finales y vamos a dar todo lo que tenemos, si vamos a ser brillantes y superar a Millonarios, no sé", dijo Comesaña al ser consultado sobre los jugadores que elegiría para la final.



Y agregó que "uno debiera, en circunstancias normales, revisar todo, pero en esta no. Yo por lo menos llegué al club hace un mes y algo, ya habían unos objetivos, que era la clasificación a la final y la entrada a los cuadrangulares, lo logramos con mucho esfuerzo, y el equipo ha hecho méritos para estar acá. Tenemos jugadores que han jugado en la altura y están acostumbrados, sabemos que aquí en la altura todos los jugadores, hasta los que viven acá se ahogan, la diferencia está en que se recuperan más rápido. Hay que saber manejar los ritmos del partido y desarrollarlo. Nosotros tenemos una pequeña gran diferencia, vamos a tener que saber manejarla y cuidarla, eso no quiere decir que nos vamos a meter debajo de los palos rezando para que no nos hagan un gol. Vamos a salir a jugar el partido sabiendo que tenemos una ventaja".



Sobre Millonarios fue claro y mencionó que pese a la racha de partidos sin ganar, sigue siendo uno de los mejores del FPC: "hablé en algún momento de que Millonarios era el equipo más colombiano de todos, por su manera de jugar; estaba haciendo una tremenda campaña, era el mejor de todos y después entró en una bache futbolístico, a veces pasa y dura un poco más. Lo que hizo tanto tiempo en el torneo ellos sabrán lo que ha pasado pero sigue siendo un equipo de respeto".



La ventaja de 1-0 con la que llegan a Bogotá lo llena de confianza, pero sabe que no será fácil porque Millonarios es un equipo que presiona mucho. "Esperamos que el equipo tenga una actuación tal que nos de posibilidad de ganar la Copa. Tener una ventaja de un gol es mejor que no tener nada, no es definitivo pero es una ventaja. El fútbol no es tan fácil como se cree. Si nos metemos debajo de los palos puede ser que Millonarios nos meta, ¿y qué vamos a hacer, salir de ahí? tenemos que defendernos. El equipo que se mete abajo de los palos o se defiende en su propio campo, jugando de contraataque, también está haciendo una propuesta. Yo digo, les va a dar un infarto de tanta presión arriba, pareciera que el que no hace eso no juega al fútbol".



Finalmente, mencionó que ambos equipos ya se conocen, más allá de que se hayan enfrentado dos veces este semestre, una vez por la final de ida en la Copa, y otra por la Liga. ¿Habrá alguna sorpresa en la vuelta? "Aquí nos conocemos todos, los equipos pueden cambiar su forma de jugar a esta altura de la temporada porque no están algunos jugadores, pero las características de los jugadores hacen que un equipo varíe en sus formas de atacar o defender. Millonarios creo que tiene a toda su gente, y nosotros hemos venido de dificultades grandes, con nueve o diez lesionados, pero tenemos el retorno de algunos jugadores básicos en el equipo. Esperamos limitar al adversario y hacerle daño donde entendemos que tienen debilidades".