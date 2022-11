Yésica Muñoz y una llamada mágica: una empresa le cumplió un sueño

Colombia logró hacer historia siendo la subcampeona del Mundial en la categoría Sub-17 después de infortunadamente perder la final contra España a los últimos minutos. Las sorpresas para cada jugadora no se hicieron esperar a la llegada nuevamente a Colombia. Linda Caicedo por ejemplo, se convirtió en embajadora de una Fundación de Medellín que busca la paz global para todos los niños de Colombia.

Linda Caicedo se convirtió en la embajadora, y sus grandes reconocimientos siguen constantes. Las gratas noticias no paran, pues a cada una le entregaron unas bicicletas eléctricas, a su vez, bonos económicos y una suma grande por todo lo hecho en la India. Sí hubo premios, y evidentemente tenían que haberlos. A Yésica Muñoz le cumplieron un gran sueño, pues cuando llegó de vuelta al país, le dieron la grata noticia de que podrá tener un nuevo juego de habitación en su casa en Medellín.



Desde Barranquilla, la empresa MUEBLES LAMI dialogó con la madre de la jugadora, Nathaly, la cual comentó la gran noticia de un donante anónimo que le regaló el juego de sala soñado, pero que la empresa estaba interesada en cumplirle otro sueño. Por medio de un comunicado, la marca de muebles informó el premio mayor para la futbolista.



Aunque Yésica Muñoz viva en Medellín, no hubo problema alguno para mandarle el juego de habitación, cumpliéndole así un sueño a la jugadora. De esa manera, tendrá un mejor espacio para descansar. El gerente de MUEBLES LAMI explicó, “apenas conocimos la historia de ella, no dudamos en apoyarla. Le ha dado mucho a nuestro país y en contraprestación, estamos dispuestos a no dejarla sola. Se merece esto y mucho más”. Las jugadoras de Formas Íntimas al llegar a Medellín se encontraron con gratas sorpresas, una de ellas en la casa de Muñoz, su habitación perfecta.



Yésica Muñoz mencionó, “yo estoy muy agradecida con MUEBLES LAMI por este regalo. La verdad, no me lo esperaba. Lo tomo con mucho cariño porque sé que lo hicieron con mucho esfuerzo. Voy a seguir dando todo de mí, para ahora hacer realidad mi principal sueño, la casa a mi mamá”.