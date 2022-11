Colombia tira pullas al regresar: ‘mensaje de todo el talento que hay’

La Selección Colombia Femenina Sub-17 regresó después de una participación histórica en el Mundial Sub-17 Femenino en la India. Nunca en la historia del fútbol colombiano un combinado nacional había podido instalarse en una final de una cita mundialista. La Sub-20 en 2010 también tuvo dicha oportunidad en el 2010, per no pudieron pasar las semifinales precisamente contra Nigeria y doce años después, lo consiguieron en un ambiente muy similar.

Sin duda alguna, la semifinal trajo grandes recuerdos del pasado, pues en el 2010 el rival de Colombia en dicha instancia fue Nigeria perdiendo por la mínima diferencia. Mientras que, en el 2022, ese momento fue dulce en la definición desde el manchón penal con un marcador de 6-5 a favor de las cafeteras. Linda Caicedo fue indiscutiblemente la gran figura, pero no estuvo sola, pues Daniela Garavito quien fue revulsivo, Orianna Quintero, delantera e inicialista en la mayoría de los partidos y María Camila Correa gran lateral izquierda fueron vitales en sus labores.



María Camila Correa fue una de las figuras en la victoria contra México gracias a su gran nivel defensivo. Se convirtió en un cerrojo imposible de pasar para las aztecas. Recibió una amarilla, y lastimosamente se perdió los cuartos de final contra Tanzania. Además, perdió la titularidad con una Cristina Motta que, como defensora central, lo hizo demasiado bien por la banda.



Tras el regreso de la Selección Colombia Sub-17, no iba a esperarse la gran cantidad de homenajes que iban a hacerles. En una rueda de prensa en el Nike Store de Bogotá de la calle 82, Orianna Quintero, María Camila Correa, Daniela Garavito y Ana María Guzmán dieron sus precisiones y FUTBOLRED entrevistó a Garavito, además de realizarle una pregunta a Quintero y Correa.



La delantera Orianna Quintero habló sobre la lesión de Karla Torres dos días antes de que viajaran a la India, “como muchos pudieron ver, Karla Torres realizó un excelente Sudamericano y que se haya lesionado dos días antes de haber viajado fue muy duro para el equipo, pero el profesor y nosotras supimos cómo afrontarlo y se nos dio.



Luego, María Camila Correa precisó sobre haber superado a la generación Sub-20 de Daniela Montoya, Melissa Ortiz, Natalia Gaitán, Catalina Pérez, entre otras figuras, “el proceso que llevaban las compañeras del pasado creo que fue algo muy importante, le abrió las puertas al fútbol femenino y creo que lo que hicimos nosotras es la suma de todo el proceso que ellas llevaban y es el proceso que nosotras también pudimos concluir. Hicimos historia, llegar a una final del mundo y creo que todo se basa en procesos y el fútbol femenino colombiano sigue creciendo cada día más”.



Por otro lado, Daniela Garavito estuvo con FUTBOLRED y se le preguntó por debutar contra España y jugar en el partido final contra esa misma selección, “realmente, nosotras siempre estuvimos muy confiadas de nuestro proceso y nuestro trabajo. Cuando salió el grupo todos dijeron, ‘uy, ese es el grupo de la muerte, España, México y China’. Realmente empezamos a prepararnos teniendo en cuenta que no iba a ser un grupo fácil. Siempre tuvimos la convicción y la fe. Eso fue lo que nos respaldó durante todo el torneo. El hecho de haber empezado con España y terminar con España creo que fue algo muy bacano porque nos enfrentamos con una de las potencias del mundo que ahora está primando en el fútbol femenino y que tiene procesos largos desde hace muchos años y digamos que les hicimos muy buen partido y es un mensaje para los que vieron el partido de que hay mucho talento aquí en Colombia”.



México fue la subcampeona en 2018 y es un país que inició la Liga en 2017 como Colombia. Sin embargo, en la Liga BBVA MX Femenil, el proceso de una liga duradera se ha visto, tanto que tienen su propio torneo juvenil. Sobre las aztecas, Daniela Garavito explicó, “siento que los partidos son por momentos, ese partido se desarrolló digamos que de una manera muy inteligente y a pesar de que mostraron los resultados y los porcentajes de los pases siento que a pesar de que no tuvimos mucho el balón, siento que fuimos inteligentes, cerramos los espacios y el fútbol es de quien hace goles. Los hicimos y nos ordenamos muy bien. México no pudo resolver con sus fortalezas ya que las estudiamos muy bien y pudimos hacer un gran partido”.



Por último, cómo fue la fiesta previa a disputar la final del Mundial precisamente ante España, “creo que lógicamente mucho nerviosismo. Era nuestra primera final del mundo, pero también mucha alegría porque hasta el momento somos las únicas colombianas con la oportunidad de estar en una final del mundo. Estamos muy agradecidas por todo lo vivido por lo que está por venir”.