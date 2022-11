Lo dice el propio presidente: Linda Caicedo, objetivo del FC Barcelona

No es un rumor, no es un posibilidad, no es una pregunta, un interés marginal. Linda Caicedo está en el radar del FC Barcelona, uno de los más poderosos del mundo,

Lo confirmó el propio presidente del club, Joan Laporta, en su visita a Colombia, como del trabajo social de la institución en el país.



"En el departamento de scouting del FC Barcelona tenemos a Linda Caicedo en nuestro objetivo", dijo sobre la talentosa colombiana, captiana de la subcampeona mundial Sub 17, titular en la Copa Sub 20 y figura de la Copa América Femenina de este año, en la que la tricolor fue segunda.



"La verdad es que desde hace mucho tiempo nos gusta Linda Caicedo. Hace tres años está en nuestros objetivos", añadió, lo que confirma que la joya del fútbol femenino tiene un futuro inmejorable.



Ante la insistencia en el interés por la goleadora de 17 años, Laporta sentenció: “no me hagas descubrir tanto a Linda Caicedo porque entonces vendrán los otros clubes, intentarán ficharla y cada vez será más complicado llevarla al Barça. Es una jugadora que tiene un talento excepcional, que además nuestro departamento de scouting la tiene muy presente, sé que ha habido contactos, además también puedo decirlo, pero todavía no se ha resuelto determinada situación que está en vía de solución y nada más. No te puedo tampoco retransmitir aquí cómo va un fichaje porque creo que haría un favor a los que están trabajando para esto”.



Es decir que es cierto, que Linda Caicedo, quien cumplirá 18 años en febrero del próximo año, puede aspirar a lo más alto. No es que no lo supiéramos... es que siempre es bueno cuando lo dice el propio presidente del FC Barcelona.