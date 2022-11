Linda Caicedo y su futuro: ¿Qué se sabe del interés del FC Barcelona?

Sin duda alguna, en el año 2022 que ha sido el del fútbol femenino no solo en Colombia, sino a nivel mundial, una de las grandes revelaciones del balompié de mujeres ha sido Linda Lizeth Caicedo Alegría. La jugadora de 17 años y que está ad-portas de cumplir los 18 el 22 de febrero del 2023, se espera que pueda despertar el interés de grandes equipos y que se desvele su próximo club que seguramente podría ser del extranjero.

Sin embargo, el problema es que Linda Caicedo todavía no cuenta con la mayoría de edad, y en su entorno familiar, mencionan que todavía puede ser muy prematuro para salir. Además, salir en estos momentos a un club grande podría ser contraproducente, pues si bien es una gran jugadora, es esencial que tenga pinitos iniciales en una liga y en un equipo donde pueda tener mucha regularidad para después sí calar en un posible FC Barcelona que es quien se ha interesado en la futbolista.



Para Lluís Cortés, ex director técnico del FC Barcelona, Linda Caicedo cuadraría perfecto en cualquier equipo, y en el club azulgrana podría encontrar la cúspide mundial para desarrollarse como futbolista y tener un gran futuro por delante. Hace unos meses, durante la Copa América Femenina, los rumores de un interés de las catalanas tocó las puertas de la delantera colombiana, y se especuló que tal vez podían ser mentira.



No obstante, con el pasar de los días, y con mayor regularidad en torneos a nivel de selecciones, Linda Caicedo volvió a despertar el interés del FC Barcelona. Linda ha descrestado a lo largo del 2022, no solo en la Copa América ni en el Mundial Sub-17 quedando subcampeonas, sino que también en el Sudamericano Sub-17, con el Deportivo Cali y el Mundial Sub-20.



Linda Caicedo está peleando por toda la gloria con una jugadora que podría ser su compañera como Alexia Putellas en los Globe Soccer Awards. La catalana le lleva una pequeña diferencia en el primer lugar de las votaciones. Entre ellas, pronto puede llegar la amistad y el compañerismo. Y es que, aunque no se sepa nada del futuro de Linda, le lloverán ofertas. Así lo confirmó Carlos Paniagua en Primer Toque de Win Sports, “la llamaron de Estados Unidos por la MLS, del Barcelona de España y ahora le van a llover más ofertas por las nominaciones a mejor jugadora”.



También elogió a la futbolista con la que trabajó durante todo el 2022 en los Sudamericanos juveniles, y en los Mundiales de las categorías Sub-17 y Sub-20, “Linda es uy aplomada, por eso también le dije que descansara, que se fuera a pasear con su familia porque viene cargada de muchas cosas con todas las categorías de la selección. Ojalá el representante la asesore bien porque es la jugadora más importante que tenemos ahora”.



☀☕"Linda es una jugadora muy inteligente, con los pies en la tierra y humilde. Solo le dije que pensara bien su futuro porque ahora la llaman de todo lado" Carlos Paniagua, DT Sel. Colombia Femenina Sub-17.#FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/uRGOIrzMrc — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 11, 2022

Lo que sí es seguro, ante la posibilidad de que se vaya al extranjero es que Linda Caicedo volverá a tener continuidad en las selecciones juveniles con la Sub-20 en el Sudamericano del 2024 y Mundial, además de la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda del 2023. Con los testimonios de Carlos Paniagua, se confirma el interés expreso del FC Barcelona, una de las grandes opciones.