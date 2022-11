Colombia, invitada a cuadrangular amistoso antes del Mundial Femenino

Este viernes, la Selección Colombia Femenina de Mayores realizó su última práctica, previo al primer juego amistoso de la fecha FIFA del mes de noviembre contra su similar de Zambia. Duelo que se disputará este sábado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, a partir de las 5:00 de la tarde, como preparación a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

En atención a los medios de comunicación, el técnico Nelson Abadía, habló de cómo se está preparando el grupo para la cita mundialista: “nosotros reforzamos aún más después de conocido el grupo, es saber que tenemos que enfrentar a selecciones europeas, asiáticas y africanas. Este partido con Zambia nos viene bien, porque es una característica del fútbol africano y los propósitos nuestros son claros, ya todas en el grupo sabemos las metas que tenemos fijas, para ir al mundial”.



Resaltó las capacidades de su equipo: “es un mundial competitivo y nuestras jugadoras son bastantes competitivas. Eso nos da un aliciente más para saber que tenemos en nuestra selección, un grupo de futbolistas, que están siempre dispuestas a dar lo mejor de sus capacidades, en función de nuestro país y lo más importante, es resaltar ese performance de ellas en cada partido. Tenemos que ir solidificando esos momentos del fútbol que tenemos”.



Seguirán buscando rivales de otros continentes: “ahora nos toca en las próximas fechas FIFA, buscar equipos europeos y asiáticos, porque tenemos rivales de esos continentes y de esos estilos de juego. Lo que requerimos es tener siempre esa clase de competencia, para que las jugadoras tengan esa experiencia de cómo afrontar ese mundial”.



Sobre la no convocatoria de Lida Caicedo, dijo que “no la convoqué porque vi el trasegar de ella, que tenía durante todo este tiempo de competición del año, por lo que preferí darle ese descanso de selección, pero no obligado, lo quise hacer. Además, tengo muy buenas jugadoras como lo vimos en la pasada fecha con Paraguay, donde no estuvieron las jugadoras de Cali y América, y fue una selección que mostró una dimensión muy alta”.



Comentó que han analizado del próximo rival: “de Zambia ya hemos analizado con el grupo, también visto unos comprimidos de video. Es un equipo muy rápido, físico, son fuertes, les gusta mucho la media distancia, por individualidad quieren desequilibrar permanentemente, pero también tienen sus falencias. Para mí lo más importante de resaltar, es el hecho de enfrentar a la selección de un estilo, que nos conviene a nosotros para el mundial”.



Reveló que la selección fue invitada a un cuadrangular internacional: “hemos recibido una invitación, que ahora en el sorteo se le envió a la federación y ya está en comité ejecutivo. Para nosotros sería genial, importantísimo para lo que viene de aquí en adelante, que es el tener la experiencia de los cambios de horario; son más o menos casi 17 horas de diferencia con la hora nuestra y en la sede que nos tocó que fue Australia. Es un cuadrangular que se hace en la fecha de febrero, que se pueden hacer tres juego; sería ideal para nuestras jugadoras estar en ese escenario. Según lo que tengo entendido, ya estaba España, Australia, Japón y la invitación que le hicieron a Colombia, que es importante que equipos de ranking alto, estén mirando hacia Colombia”.



También analizó a sus rivales en el grupo H del mundial: “hemos visto a Corea, que es un equipo muy rápido, de mucha movilidad y a veces se ve hasta mecánico, pero cuando se le toma la pelota tiene dificultades. Alemania anoche la pudimos ver en el partido contra Estados Unidos, es un equipo de juego muy frontal, jugadoras que siempre están buscando costado y centro. Marruecos es un equipo rápido, con más tenencia de balón, pero que es competitivo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15