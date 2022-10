Linda Caicedo aprobada en España: ‘puede encajar en cualquier equipo’

Este 2022 no fue solo el año para el fútbol femenino, pues entre todas esas competencias que hubo, apareció la categórica figura de Linda Lizeth Caicedo Alegría, quien con su desborde, su velocidad, su atrevimiento y definición descrestaron no solo a Sudamérica, sino que también a todo el mundo. Linda fue la tercera goleadora del Mundial Sub-17 y se hizo con el Balón de Plata del certamen mundialista.

Con 17 años y ad-portas de cumplir 18 el 22 de febrero de 2023, Linda Caicedo ya empieza a poner su nombre en grandes clubes de Europa, entre ellos, en el Barcelona de España. Caicedo fue una de las figuras en la Copa América jugando con la Selección Colombia de mayores, pues por su gol contra Argentina, clasificaron a la final del certamen en Bucaramanga.



Uno de los clubes más grandes en el balompié femenino es el FC Barcelona que habitualmente es la dueña de los torneos locales, y también cuenta con una Uefa Champions League. Lluís Cortés es uno de los estrategas que logró cosechar el triplete en la temporada 2020/021 (Liga Iberdrola, Copa de la Reina y Liga de Campeones de Europa). Ante los rumores que ponen a Linda Caicedo en la órbita azulgrana, Cortés no dudó en elogiar a la colombiana.



Lluís Cortés brindó una entrevista con el Diario As, en donde manifestó lo siguiente, “Linda es una jugadora total, está jugando como segunda delantera en la formación de Colombia, pero es alguien que se adaptaría a la posición de extremo o volante, tiene muy buenas cualidades defensivas. Todo esto va de la mano con un talento brutal, patea con las dos piernas tiene un gran regate y buen cambio de ritmo. El talento es difícil de adquirirlo o de mejorarlo con el paso de los años, pero Linda tiene eso para ser una estrella o una jugadora top en el fútbol femenino. Los que estamos en el fútbol femenino hace mucho conocemos a Linda, pero es cierto que en este campeonato está destacando mucho más que otros torneos”.



A su vez, dijo que no tendría problema para destacarse en el balompié europeo. Su biotipo le puede dar la oportunidad de inmiscuirse en espacios cortos, pero su cuerpo podría jugarle una mala pasada en el fútbol físico. “Sí, creo que al final es una jugadora que se podría adaptar en diferentes posiciones, pero también a diferentes modelos de juego y maneras de jugar, Linda podría encajar en el esquema del Fútbol Club Barcelona, aunque es cierto que es una jugadora muy joven y sería interesante que diera los pasos en el momento justo, quizás es demasiado joven para ir a un primer equipo, pero podría ir algún equipo en donde pueda adaptarse a la Liga española. Sería bueno poder ver a Linda Caicedo en un futuro”.



Lluís Cortés tampoco titubeó en mantener su idea clara de que Linda Caicedo puede brindarle el primer Balón de Oro al fútbol colombiano. Ya arrasa en los Globe Soccer Awards, y en un futuro podría quedarse con el reconocimiento a mejor jugadora del mundo, “Linda tiene madera para llegar a ser el balón de Oro, pero antes tiene que ser capaz de tomar las decisiones adecuadas, tiene 17 año y es muy joven. Tiene cierta repercusión, pero hay que cuidarla, no explotarla a nivel competitivo, hay que respetarle todo eso”.