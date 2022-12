Llorando como un niño: conmovedor adiós de Graterol al América de Cali

América de Cali tiene más dudas que certezas en este final del año, en el que se ha despedido de jugadores muy importantes de cara a la temporada 2023.

El rojo anunció que Joel Graterol, Marlon Torres, Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, Juan David Pérez, David Lemos y Alejandro Quintana no estarán más y está en veremos incluso la continuidad del técnico Alexandre Guimaraes.

​

Y en esa incertidumbre, el venezolano Graterol fue protagonista por una despedida muy emotiva, en la que no pudo contener las lágrimas al decirles adiós a sus compañeros y al personal del club.

​

​

NO ESTAMOS LLORANDO 🥹



Entre lágrimas, Joel Graterol se despidió de sus compañeros y directivos en la sede deportiva del equipo. pic.twitter.com/lKl5tP1Bsp — Eternamente Americano (@EAmeriicano) December 3, 2022

Más tranquilo escribió en sus redes sociales: “llegar a Colombia y llegar a La Mecha ha sido una bendición de Dios. Ahora me voy mucho mejor de lo que llegué. Me voy con una maleta llena de una experiencia magnífica que adquirí estos años que me hicieron crecer y de momentos maravillosos dentro y fuera de la cancha en esta institución. América de Cali, gracias por confiar en mí“, dijo.



De su futuro no hay confirmaciones, como tampoco de su reemplazo en América, pues quedan Diego Novoa y David Quintero. Por ahora el equipo está en vacaciones y regresa el 2 de enero próximo.