Leonel Álvarez valoró campaña de Águilas y dejó continuidad en duda

Águilas Doradas lucho hasta el final, pero no pasó del empate 1-1 con América de Cali y quedó eliminado en la Liga BetPlay II-2022. Al final de este encuentro en Cali, el técnico Leonel Álvarez habló sobre el proceso deportivo de este semestre y puso en suspenso su continuidad en el cargo.



“Nosotros solamente tenemos gratitud con estos muchachos, enfrentar al América no es fácil y más por el morbo que se formó. El equipo está en la Copa Sudamericana, se hicieron 40 puntos este semestre. Con poquito controlamos el partido, Adrián Ramos marcó diferencia, de resto creo que hasta lo último intentamos, modificamos con los cambios, no se dio el logro de conseguir el paso a la final, hemos crecido y teníamos que sumar para lograr el torneo internacional. El equipo queda con muy buenos logros y de aquí al 8 de diciembre terminar el contrato con la institución, descansar porque tuvimos un torneo difícil, los muchachos se entregaron y no hay nada para reprochar”, señaló.

En cuanto a su continuidad, Leonel precisó que “hasta el 8 de diciembre tengo contrato, si quieren que siga, deberán sentarse con el representante, no le pongamos morbo a eso, esperamos cumplir e irnos a vacaciones que merecemos, ha sido complejo, difícil este trabajo y competimos hasta el final”.



Profundizando sobre su futuro, Álvarez explicó que “propuestas, muchas, de Junior, Nacional, muchos equipos, pero haberlas pues. Yo sueno para muchos equipos, pero no hay propuestas reales, lo real es Águilas Doradas y vamos hasta lo último, somos serios, respetuosos con el trabajo y ponerlos a competir de esa manera es de satisfacción, nos ponemos un punto alto y los exigimos a ellos. Agradecido con la institución y veremos el destino, he sonado para muchos equipos, pero no hay nada claro, seguimos acá poniendo todo el profesionalismo hasta el final”.



Sobre el proceso, el técnico antioqueño expresó que “menos mal nos caímos, logramos el cupo a la Sudamericana. Hay que reconocer el trabajo que tenemos, con los pocos hinchas, menos suma más y no es fácil competir con equipos de grandes hinchadas, nos faltó un poco, competimos bien, pero hay muchachos que aprovecharon el momento, lograron un nombre y se potenciaron. Acá hay que felicitar primero, no se consigue el gran logro, pero de 18 puntos, hicimos 10, se puso el punto muy alto, teníamos la ilusión de ganar, no se dio”.



Leonel describió los partidos en esta segunda vuelta de los cuadrangulares, donde apenas consiguieron un punto de nueve posibles y lo que lo deja afuera de la pelea por el título. “Fuimos a jugar contra Medellín, íbamos ganando, pudimos ampliar el marcador, pero Medellín nos superó, nos faltó la puntería y después viene lo de Pasto, donde veníamos ganando 2-0 a los 11 minutos y al final perdemos, este es un grupo joven, aprendieron mucho y solo hay palabras de agradecimiento, se brindaron de gran manera y otros jugadores se recuperaron para el fútbol colombiano. Esto no termina aquí, el proceso continúa y Águilas deberá seguir peleando el campeonato, hay que evaluarlo bien y seguramente llegarán nuevos jugadores para refrescar el grupo y mejorar. En lo personal, si estoy sonando para otros equipos es por el buen trabajo de los jugadores, lo han expresado bien y lo que queda es continuar trabajando con la frente en alto, vamos por el camino que es”.



Por su parte, Mateo Puerta comentó que “nosotros hicimos un gran proceso, supimos sortear momentos donde sacamos la casta, esos 9 puntos de 9 posible no fue fácil, tampoco casualidad o suerte. Pequeños detalles nos dejaron sin clasificar a la final, no que un mal juego, o bajamos el rendimiento. Esto nos deja una gran enseñanza, nos duele por el grupo que formamos, todos los compañeros aportamos, se nos escapó un sueño y esperamos que los que continuemos logremos refrendar con buenos resultados”.



Además, el jugador destacó que “no hay un momento exacto, contra Medellín controlamos el partido, pero la lluvia nos costó meternos otra vez en el partido. Contra Pasto íbamos ganando, no desconcentramos y lo terminamos perdiendo, fueron detalles que nos terminaron costando muy caro. Es un aprendizaje que nos deja mucho dolor y frustración”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8