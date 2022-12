¿Qué le pasó al América en finales? Radiografía del cuadro escarlata

Este miércoles, América de Cali terminó oficialmente la competencia en el 2022, en donde para este último semestre tuvieron muchas dificultades y el equipo bajó su rendimiento en la fase final del torneo.



Para FUTBOLRED, este es el análisis de los cuadrangulares del América:



Un primer partido que marcó el camino: esta etapa final inició con el juego contra Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. En el cual se vio un equipo muy pálido en todos los aspectos del compromiso, dejando ver todas las falencias del grupo y que fue marcando un camino del cual no se lograron levantar para cambiar la situación.





Desconcentraciones puntuales: en muchos momentos el cuadro americano perdió la concentración y fue cuando los rivales aprovecharon sus errores. En los primeros dos duelos contra Águilas, DIM y Pasto, los jugadores pecaron el retroceso cuando salían al ataque y por ellos llegaron 4 de los 5 goles. Solo que con Pasto en el Pascual, si lograron la victoria. Luego en la segunda vuelta, el equipo falló al dejar a los atacantes rivales sin marca y con ello se selló una eliminación temprana.



Bajó rendimiento de la nómina: desde la mitad del campeonato del todos contra todos hasta las últimas fechas, el grupo tuvo una evolución importante en casi toda la nómina, pero cayó después. Cuando se creía que el equipo iba a levantar, como lo había hecho en años anteriores, se terminó hundiendo y esos jugadores que habían respondido en esas instancias, no volvieron a aparecer.



Sin eficacia de cara al gol: este punto tal vez fue la falencia más grande del América, porque a pesar de todo, el equipo generó y generó, pero a la hora de concretar los goles, la pólvora del ataque se apagó. Tuvieron en estos seis encuentros 68 remates de los cuales 27 tuvieron dirección de arco y apenas marcaron un total 4 anotaciones. Aspecto que también había pasado factura en el todos contra todos.



Tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon: con el triunfo en la tercera jornada contra Deportivo Pasto, en el equipo y el hincha del América, apareció una pequeña luz de esperanza, ya que si lograba ganar los otros tres partidos y se daban algunos resultados, se podían clasificar con 12 puntos. Al final esos resultados se dieron, porque Medellín pasó a la final con 11 unidades, pero los diablos rojos no respondieron desde lo futbolístico”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15