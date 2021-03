‘Millonarios es rival directo, nos obliga a estar bien’: Joel Graterol

El arquero venezolano Joel Graterol conserva la segunda valla menos vencida de la Liga BetPlay I-2021, junto a las de Santa Fe y Medellín, con 10 goles en contra. Ha sido tan bueno su nivel, que hasta el momento no ha permitido el debut a Diego Novoa.



En conferencia de prensa, el guardameta ‘patriota’ se refirió al compromiso del miércoles en el Pascual Guerrero frente a Millonarios: “Conocemos al rival de este miércoles, es un rival directo, está peleando su puesto entre los ocho, sabemos que tenemos que jugar a ganar, es nuestra manera y mentalidad, pensar en el equipo, tenemos gran oportunidad en casa y sumar esos tres puntos es importantísimo, venimos de un triunfo y queremos que sea un envión para cerrar estos partidos y meternos en los ocho”.

En 14 participaciones ha sacado su valla invicta en 7 de ellas, incluso con el rótulo de figura del partido, por lo que asegura que “me enfoco en hacer mi trabajo, cada quien en el equipo tiene su rol, me he concentrado para el día del partido hacer el mío, tengo que estar preparado siempre para una pelota como mínimo, una acción de juego y gracias a Dios se pudo mantener el arco en arco. La competencia con Diego es un entrenamiento que también nos permite a todos prepararnos al máximo para el partido. Soy mi principal competencia, luego de un partido me exijo superarme a mí mismo para el siguiente y es bonito cuando sacas el cero porque es una meta individual, primeramente, es como el deber cumplido, y es lo más satisfactorio, agradeciéndole a Dios y cumplir con mi trabajo en cada partido para que sean muchas veces el arco en cero”.



Acerca de su motivación para el compromiso ante Millonarios, dijo que “es un partido súper importante, que todos queremos jugar para hacer un buen partido, son los juegos definitorios, entre comillas se dice que es una final más, hay que prepararse, es vital ganar los tres puntos porque dependemos mucho de este partido. De esa manera me preparo, hemos ido juego a juego, con algunos altibajos en los resultados, pero acá estamos, dependiendo de nosotros, preparándonos siempre bien, en el caso mío buscando siempre trabajar para mejorar el nivel para cuando el equipo me necesite pueda responder”.



En cuanto a si cree que a su equipo le va a alcanzar para meterse a los ocho y si lo hace, pueda pelear el título, sostuvo: “Por supuesto, nosotros competimos con el objetivo de ganar el torneo, el título, tenemos esa mentalidad, ese sueño, así que el primer objetivo es meternos entre los ocho y allí cada llave hasta el final competir como lo hicimos el año pasado, tenemos una buena experiencia, lo que queremos nuevamente es ganar finales y títulos, lo que merece este título y los jugadores soñamos, pero primero está el partido contra Millonarios”.



Sobre lo que hay que corregir en defensa para que no vuelva a salir como figura, manifestó que “para este tipo de partidos con rivales directos hay que tener el mínimo margen de error, lo conocemos, no podemos cometer errores, debemos evitar los que antes nos han hecho sufrir un poco, sabores amargos, hay que tener buenas sensaciones. En el equipo tenemos que ser más efectivos, cuando la defensa y yo hemos respondido bien no ha sido necesariamente porque nos hemos defendido, sino porque no la hemos metido, nos encontramos con una mejor generación, pero hay que ser más efectivos, lo reconocemos. Este tipo de partidos son de aprovechar una y estar alerta para contrarrestar al adversario porque es un rival directo, que nos obliga a estar bien en defensa y ataque”.



América y Millonarios se han enfrentado en 251 ocasiones, con 99 victorias para el elenco albiazul, 78 empates y 74 triunfos escarlatas. Los de la capital han marcado 359 goles por 302 de los ‘diablos’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces