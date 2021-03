Santiago Moreno: el extremo llamado a desequilibrar ante Millonarios

Santiago Moreno es reconocido hoy como la joya de la corona entre los canteranos que fueron ascendidos recientemente al primer equipo escarlata. Regresó a la formación titular del América de Cali para su partido ante Alianza Petrolera y fue un jugador determinante en el triunfo 0-2 en el puerto santandereano. Marcó el gol de la apertura del marcador y estuvo cerca de convertir el segundo, pero cabeceó desviado frente a arquero Pier Graziani.

Ante la ausencia de jugadores experimentados como Díber Cambindo –expulsado- y Adrián Ramos por lesión, este miércoles seguramente el joven Moreno, de 19 años y criado en el populoso Distrito de Aguablanca, volverá a estar como un falso ’9’, que entra y salga, para desnivelar a la defensa de Millonarios y encabezar la lista de juveniles que quieren seguir haciendo historia en el campeón colombiano.



A Juan Cruz Real hay que ponderarle que en varios partidos ha tenido al menos tres jugadores menores de 21 años en su equipo inicialista y en otros ha terminado hasta con cinco en cancha, echando mano de ese buen proceso que tiene como mentor en categorías menores a Jersson González.



Justamente, al lado de Yesus Cabrera, ‘el Santi’ es otro de los máximos artilleros del conjunto rojo en la Liga BetPlay I-2021 con 4 goles, gracias a su maniobra individual, velocidad y viveza para aprovechar cualquier descuido del rival.



Sobre el buen momento que atraviesa, Moreno dijo que “me siento muy agradecido por la oportunidad que me ha brindado el ‘profe’, por la confianza que me dan mis compañeros, eso es muy importante porque así mismo lo puso expresar dentro de la cancha, para mí es un momento muy especial por el que estoy pasando y espero seguir aportando mucho a este equipo”.



Acerca de lo que le pidió Juan Cruz Real en el partido ante Alianza y el gol que le anotó, manifestó: “Me dio mucha libertad en el medio, me dijo que me mantuviera muy separado de los centrales para así mismo poderles correr a las espaldas para poder pivotear o en el caso del gol controlar para poder hacia adelante, que no me quedara muy pegado a los centrales, eso traté de hacer, de jugar separado de ellos para tomar el balón, gracias a Dios se me dio de buena forma”.



Sobre Millonarios, el rival de este miércoles y las ausencias de Adrián Ramos y Díber Cambindo, sostuvo que “como tal no hemos trabajado el partido, pero sabemos que va a ser complicado, muy difícil porque también nos estamos jugando la clasificación a los ocho, es muy importante para nosotros y así lo vamos a asumir, ya cómo decida salir el ‘profe’ trataremos de adaptarnos a esa orden, no creo que vayamos a hacer algo de lo que se ha venido realizando, independientemente de la posición en que juguemos”.



Para el futbolista vallecaucano, la clave ante un rival muy táctico como el elenco albiazul, “va a ser tomar el compromiso como una final, jugarnos la vida, porque de ese juego dependen muchas cosas, la confianza de nosotros como jugadores, darnos cuenta de qué estamos hechos, ese partido nos va a ayudar mucho



En cuanto a la baja producción que tiene América como local y con tres partidos en esta condición, señaló que “asumiremos estos partidos que nos quedan como finales, esperamos que los resultados se nos puedan dar como locales y que en el último cuarto de la cancha podamos concretar esas opciones para sacar buenos marcadores en casa”.



De igual forma, se refirió a Adrián Ramos y los consejos que recibe de él en los entrenamientos: “Sí, es una persona de admirar dentro y fuera de la cancha, trato de coger lo bueno, me he fijado cómo entrena y cómo juega, como sale a pivotear, es un jugador muy inteligente, cómo juega a las espaldas, trato de aplicar todo eso”.



Analizando los aspectos positivos que se dieron ante Alianza, exclamó que “va a ser muy importante la efectividad que tengamos en el último tercio de la cancha, nos va a llenar de mucha confianza como en el partido pasado, el tema defensivo nos va a ayudar para realizar esa presión que nos hace muy fuertes, y seguir trabajando como lo venimos haciendo, esperamos poder clasificar y hacer un buen partido ante Millonarios”.



Consultado por la forma en que se imagina el planteamiento del cuadro bogotano, esgrimió que “todo equipo que juega con América se juega una final, por todo lo que genera América todo mundo le quiere ganar y nosotros estamos para defenderlo eso a muerte, el equipo que quiere ganar tiene que correr como nosotros”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces