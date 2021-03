¿Arriesga o se resguarda? Bajas y posibles variantes en Millonarios

El miércoles abre la jornada del fútbol colombiano con un verdadero partidazo. América de Cali, actualmente fuera de los ocho, recibe a un Millonarios que de ganar sería líder.



Si bien los de Alberto Gamero tienen un ‘colchón de puntos’ que les permite darse alguna comodidad contra los escarlatas, las ausencias, vitales por cierto, no les permiten dormir tranquilos.

En líneas generales, Millos cuenta con cinco bajas importantes para disputar uno de los clásicos del páis: dos en defensa, dos en el mediocampo y uno en la zaga ofensiva.



Defensa: A la baja ya conocida de Felipe Román por sector derecho, hay que sumarle también la de Juan Pablo Vargas (zaguero costarricense recientemente convocado a la Selección).



En lugar del lateral bogotano viene jugando Elvis Perlaza, con más dudas que certezas. Por otro lado, y aunque Breiner Paz sumaba minutos, la aparición del ex-Equidad Andrés Murillo en el once titular ha sido un bálsamo total. El zaguero de perfil zurdo brinda juego aéreo, seguridad y salida limpia. Acumula dos partidos con un nivel excelente.

Mediocampo: Dos referentes no estarán disponibles para el duelo vital. Fredy Guarín sigue sin solucionar sus temas personales, este martes tuvo su segunda ausencia consecutiva del entrenamiento, y Mackalister Silva está recuperándose físicamente.



En este orden de ideas, el doble pivote azul podría tener dos posibilidades con Stiven Vega como fijo. Por un lado, Kliver Moreno con portento físico y despliegue; por otro, Juan Camilo García con juego asociativo y primer pase limpio.



En cuanto a las ideas, el reemplazo de Mackalister ha sido Daniel Ruíz por zona izquierda. Labor excelente del ex-Fortaleza junto al lateral Omar Bertel por dicha banda. Eso sí, para un partido físico y veloz, Gamero podría optar por una pieza de aquellas características como lo es Édgar Guerra.



Delanteros: El goleador Fernando Uribe no estará disponible por temas físicos y decidieron guardarlo para los partidos que se avecinan. Algo parecido a lo de Silva.

Partiendo de la base de Cristian Arango como capitán inamovible, las variantes en punta podrían ser dos: Diego Abadía por su buen rendimiento frente a Bucaramanga o Jader Valencia por su anotación salvadora en el mismo partido.