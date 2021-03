Presente y futuro: con nómina joven, Millonarios enfrentará al América

En el calor del Valle del Cauca, este miércoles, Millonarios se enfrenta al América de Cali, en un duelo clave que se disputará a las 3:30 p.m., el cual será vital para la clasificación a la fase final de la Liga BetPlay 2021-I.



Los embajadores, con 26 puntos en la general, son sextos en el campeonato y, de ganar, quedarán muy cerca de conseguir el boleto a la siguiente fase; no obstante, el cuadro escarlata es noveno con 22 puntos y buscará dar el golpe de autoridad para meterse en el grupo de los ocho.

Con las bajas confirmadas de Fredy Guarín (motivos personales), Fernando Uribe (lesión), Mackalister Silva (lesión) y Juan Pablo Vargas (convocado con Costa Rica), el equipo capitalino viajó a la ciudad de Cali con varios jóvenes en su nómina, en busca de una victoria y quedar muy cerca del primer objetivo de la temporada.



Presente y futuro



Para este clásico entre escarlatas y embajadores, Millonarios aterrizó en el territorio vallecaucano con 13 jóvenes en su nómina: J. Moreno, Llinás, Paz, Bertel, Vega, García, K. Moreno, Salazar, Rodríguez, Guerra, Abadía, Valencia, todos canteranos; y Daniel Ruiz, promesa y reciente contratación del equipo.



Con los juveniles como base, Alberto Gamero no solo está entre los ocho clasificados, sino que también postula a los suyos como uno de los favoritos para pelear el título del primer semestre.



"Contento por el resultado, por muchas cosas que se hicieron, por la juventud que había. Felicité a los muchachos por ese gran partido", dijo el DT albiazul, luego de derrotar con la misma lista de convocados al Atlético Bucaramanga en El Campín.



Ahora, el reto será contra el bicampeón de Colombia, equipo que viene en alza y que espera hacer valer la experiencia de Duván Vergara, Steven Lucumí y Yesus Cabrera para quedarse con el triunfo, sin embargo, los embajadores vienen en un proceso de recambio y con la cantera como el gran acierto del proyecto, han tenido buenos resultados.



Liderazgo

​

Ante la ausencia de Silva, Uribe y el mismo Guarín, Cristian Arango es el líder del equipo de Gamero. El 'chicho', quien lleva 6 goles en la Liga, se hizo cargo de la banda capitán y espera ser el guía de un nuevo triunfo albiazul. No obstante, esto no quiere decir que sea el único que impone liderazgo en la cancha, pues talentos como Vega, Llinás y Juanito Moreno, han demostrado, pese a su corta edad, tener jerarquía en el terreno de juego.



Alineación probable



Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel; Steven Vega, Kliver Moreno, Émerson Rodríguez, Daniel Ruiz; Cristian Arango y Diego Abadía.



D.T.: Alberto Gamero.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Jerson Steven Lucumí, Duván Vergara; Santiago Moreno.



D.T.: Juan Cruz Real.



América de Cali vs Millonarios



Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

Hora: 3:30 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: Richard Ortiz Quindío (Quindío) y John Reyes (Antioquia).