Jaime Córdoba: recuerdo del último triunfo en el Pascual sobre Millos

Van a cumplirse casi 11 años desde el último triunfo de América de Cali en el Pascual Guerrero sobre Millonarios por Liga.



Concretamente, fue el 3 de abril de 2010, marcador 3-2, con doblete del colombo-argentino Sergio Galván Rey (29 PT y 41 ST) y un tiro penalti del arquero uruguayo Alexis Viera (25 ST); mientras que los tantos del elenco capitalino fueron marcados por Oswaldo Henríquez (1 ST) y Ervin González (5 ST).



Viera fue la gran figura de la tarde dominical, porque no solo convirtió el tanto de la victoria, sino que atajó dos penaltis, a John Ulloque y al paraguayo Esteban Ramírez. En la segunda acción, el defensor central Julián ‘la Balsa Carabalí se fue expulsado, a los 34 minutos.

Jaime Córdoba, quien ese día fue titular en el mediocampo rojo, recuerda que “fue un partidazo, empezamos ganando con gol de Galván, luego Viera atajó dos penales, en uno de los cuales en la jugada previa expulsaron a ‘la Balsa’ Carabalí, nos quedamos con 10, Millos nos hizo el 1-2, Viera empató con otro penalti para el 2-2 y terminando el partido me junté con Morelo, el arquero Obelar dio rebote y Galván la metió de nuevo para el triunfo nuestro”.



Córdoba agrega que “eso fue en el antiguo Pascual, que se estaba remodelando para el Mundial Sub 20, América desde ese momento no ha podido ganarle a Millos acá, pero mañana lo hacemos, por cábala voy a ir a las afueras al Pascual temprano, aprovechando que los muchachos de la barra van a poner los trapos, unas horas antes del partido. Así lo hice frente al Pereira y es la única vez que el equipo ha ganado acá”.



Sobre cómo se imagina el compromiso, manifestó que “Millonarios es un equipo que le va a permitir al América hacer el juego que más le conviene, es un equipo que propone fútbol en cualquier cancha, sale a jugar y al América esos rivales así le favorecen, cuando lo esperan mucho es que se le ha complicado, Millos también tiene mucha juventud, jugadores importantes y un gran técnico, va a ser un partido de tú a tú”.



Jaime recordó lo que hizo Medellín hace poco en este mismo escenario para llevarse una victoria: “Ese día parecía que estaba jugando el descenso, todo el tiempo allá metido, pero en el momento en que entró Reina cambió la historia. América es un equipo grande, que ante Pereira demostró que ataca bastante, este año le ha ido mejor y ha puesto condiciones en el Metropolitano y en el Atanasio, ojalá que empiece a cambiar ese aspecto como local”.



Añade que “estoy seguro que las cosas van a mejorar como local, he hablado con los muchachos, que entienden que deben estar más claros en la definición si quieren volver a pelear el título, hay que dejar atrás lo malo, porque ganando los tres partidos que tiene en casa estará en los cuartos de final”.



En cuanto a la ausencia de un jugador experimentado como Adrián Ramos, sostuvo que “contra el Cali hizo un gran partido, en Manizales era para haberle dado la chance de descansar, pero contra Medellín se fatigó y ahora creo que se desgarró, y le toca esperar por lo menos dos semanas, es un jugador que le hace mucha falta al equipo”.



Sobre su parte económica actual, explicó que “gracias a Dios bien, la gente le tiene aprecio a uno y así uno se la puede ingeniar en el tema de rifas o firmatón de autógrafos, eso le ayuda a uno, agradecido con Dios, mi familia y con la gente de América y del fútbol, que me han tendido la mano”.



Córdoba estuvo hasta hace unos días con el equipo de Acolfutpro, pero lamentablemente un desgarre lo dejó por fuera del grupo antes de parar sus actividades.



Rememorando el último triunfo de América sobre Millonarios en el Pascual Guerrero, ese domingo los diablos’ formaron así: Alexis Viera; Jairo Suárez, Julián Carabalí, Óscar Díaz, Gerardo Mesa; Jorge Banguero, Jaime Córdoba, Carlos Preciado, Andrés Andrade; Sergio Galván Rey, Edwin Aguilar.



D.T.: Juan C. Grueso.



Cambios: Jonathan Álvarez por Aguilar (41'), Wilson Morelo por Andrade (55'), William Zapata por Suárez (75').





Millonarios: Juan Obelar; Mauricio Casierra, Pedro Franco, Oswaldo Henríquez, Yoiver González; Esteban Ramírez, Luis Mosquera, Ómar Rodríguez, John Ulloque, Ómar Vásquez; Ervin González.



D.T.: Diego Barragán.



Ómar Rodríguez también vio la roja en Millonarios a los 45 minutos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces