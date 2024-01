Acusan a Guerra de incumplir contrato: detalles de su pleito judicial

Lejos de terminar, la novela de Edgar Guerra en Millonarios suma cada día un nuevo capítulo, en medio de una disputa por la renovación de su contrato, que expira en junio próximo.

El extremo, quien ha tenido un gran inicio de temporada, habría decidido no prolongar su vínculo, al parecer, según dijo el técnico Alberto Gamero, porque tiene una oferta del fútbol internacional que no quisiera dejar pasar.

​Y en ese camino ha desaparecido de las últimas convocatorias mientras Millonarios decide qué hará con él de aquí al vencimiento del contrato.

Sin embargo, como en toda novela, se ha sumado un capítulo más en las últimas horas, uno que implica un pleito jurídico en contra del jugador.

Su ex representante, el abogado Diego Torres, anunció en sus redes sociales que iría ante la justicia para hacer valer un acuerdo que habría hecho con el jugador. Ahora ha dado más detalles y ha dejado algunas reflexiones interesantes sobre lo que estaría pensando el futbolista.

"Las razones por las que se acabó el contrato es porque él decidió de manera unilateral darlo por terminado y ya serán las autoridades las que definan el final de este hecho”, dijo en El Alargue de Caracol.

¿Y por qué decidió Guerra el cambio? "Él argumentó en la carta que por justa causa daba por terminado el contrato. Son las autoridades las que deberán fallar al respecto, en el diseño y la construcción de la carrera deportiva de los jóvenes talentos debe haber responsabilidad, esto exige preparación, conocimiento, pero sobre todo confianza entre las partes. Los jugadores jóvenes piensan que por correr se llega primero y yo siempre aconsejo que es mejor subir las escaleras de una en una para no estrellarse. Es necesaria la preparación del jugador, de la familia, de la gente que está al rededor. Seguramente en algún momento alguien le propuso algo distinto y lo tiene en esta situación que lamento mucho”, explicó.

El abogado se mostró favorable a que su ex representado hubiera tomado una decisión distinta, alabó a Millonarios y su directiva y ahora espera que la justicia decida si estuvo bien la decisión de Guerra de buscar un futuro con otros consejeros.