¿De su propia medicina? El caso Guerra ya lo había vivido Millonarios

El mercado de pases está que arde y la pelea, al menos en Millonarios, es peleando. Sí, se trata del caso de Édgar Guerra y una situación que no es nueva en el azul.

La historia de Guerra pasó de la felicidad al desconcierto: después de marcarle triplete al DIM ya no fue convocado porque "no ha arreglado su situación contractual", según el propio técnico Alberto Gamero.



Se refiere a la decisión del jugador de esperar hasta el vencimiento de su contrato, en junio próximo, para quedar como agente libre y buscar otra oportunidad lejos del azul. El propio entrenador sugirió que tendría una oferta internacional más conveniente.



Y mientras la afición explota en redes sociales explota contra el extremo y no pocos lo llaman 'pesetero' o 'desagradecido', vale la pena una píldora para la memoria, pues no es la primera vez que el azul pasa por una situación en la que pierde a un jugador que considera clave para el patrimonio del club.



Sí, de esa misma manera salió Andrés Felipe Román, nada menos que con destino a Atlético Nacional, donde ha podido ser protagonista pero hoy se recupera de una lesión. No aceptó ninguna de las ofertas del azul y, como agente libre, salió sin dejar nada en las arcas del azul.



Sin embargo, no siempre ese tipo de conductas fueron en contra de Millonarios. En realidad, hace muy poco una maniobra así le dio a una pieza fundamental en el proceso de Gamero, que ya tiene cinco años: el arquero Álvaro Montero.



Vale recordar que, hacia octubre de 2021, el jugador dio por terminado su contrato con Deportes Tolima gracias a un "mutuo acuerdo", según dijo en sus redes sociales.



"Hola hincha Pijao, vivimos 4 años llenos de alegrías, de vivencias, que ustedes y yo vamos a recordar por siempre, grandes momentos, con bonitas imágenes y logros que quedarán en la historia del club, estoy agradecido con ustedes por hacer parte de todo. GRACIAS", publicó en su cuenta de Instagram el futbolista.



Y es que para finalizar ese compromiso, el arquero, quien había sido pretendido por Independiente de Argentina pero la negociación con el entonces presidente Gabriel Camargo (QEPD) fracasaron, no tuvo días sencillos: cuando notificó que no renovaría el contrato empezó a desaparecer de las convocatorias a pesar de ser uno de los mejores del equipo de Hernán Torres y su situación se fue haciendo cada vez más incómoda.



“Yo estoy abierto a una negociación, pero tengo mis términos. No he actuado de mala fe como lo quiere hacer ver Gabriel Camargo. Simplemente, no puedo aceptar una negociación en la que solo se vea beneficiado el club y no me vea beneficiado yo”, explicó el futbolista en una charla con Caracol Radio.



El directivo lo acusó de querer irse antes y gratis y el portero se defendió asegurando que se desechó una oferta favorable y "se me está cerrando una posibilidad de seguir creciendo deportivamente, incómoda porque tus condiciones laborales no cambian".



Así, cuando al situación se hizo insostenible, llegó el momento de acordar la salida antes de diciembre, cuando expiraba el contrato. Y fue lo que aprovechó Millonarios, que el 26 de octubre de 2021 presentó al guajiro como su nuevo refuerzo, ante la enorme molestia de los tolimenses.



"No compartimos la manera en la que fue anunciado el nuevo vínculo laboral de nuestro jugador, quién tiene contrato vigente con nuestra institución hasta el 31 de diciembre del presente año. Hacemos un llamado a mantener las buenas maneras, y más aún cuando nos encontramos en un marco de competencia directa como los es la Liga BetPlay 2021-II", dijo el club en un comunicado.



¿Se parece la historia a la del joven Guerra? Sin duda. Dice el dicho que 'el fútbol te da y te quita'. Si al final se va Guerra gratis de un club que apostó por él, se confirmará esa sentencia.