Gamero revela misterio sobre Guerra: 'tiene una posibilidad de salir'

Sin misterios. Esa es una, entre muchas, gran virtud de Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, quien habló de todo y resolvió el misterio de la novela de Edgar Guerra.

El extremo, de 22 años, no ha querido aceptar la propuesta de renovación de su contrato, el cual expira en junio próximo, y esa, como dijo el DT hace unos días, es la razón por la cual no está siendo convocado.

Lo nuevo es que nuevamente el técnico samario da luces sobre la motivación de atacante para decidir irse justo en este momento, en el que el azul, campeón de Liga, Copa y Superliga, va por su premio gordo, nada menos que la Copa Libertadores.

“El caso de Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse", reveló en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.



Entonces es el fútbol internacional lo que trasnocha a Guerra, su verdadero objetivo y lo que lo desvía de lo atractivo que parecía ser un jugador importante para el torneo continental.



Y o preocupante es que no sería al única baja: "Así estamos con todos, no solamente con Montero o con Guerra, el mismo Llinás, que también había escuchado cosas. Estamos con eso, lo importante es que si se quedan aquí, se queden con el mismo entusiasmo, con la alegría de trabajar y se queden con el mismo compromiso de querer sacar eso adelante”, añadió el DT.



Gamero se refiere a la propuesta de Estudiantes de Argentina, que no se aceptó por diferencias en la forma de pago. En todo caso, podría venir otra opción para el guajiro, por lo que su DT sigue atento al mercado.



“El libro de pases no está cerrado. Nosotros tenemos casi que 29 jugadores solamente, son 35, pero tenemos unos jugadores que no tenemos inscritos, porque estamos viendo a quién inscribimos en la Sub-20 y a quién en la profesional. Tampoco quiero quitarle mucho cupo a la Sub-20. Estamos esperando para ver cómo vamos a decidir esos jugadores, el caso de Villarreal, el caso de Campaz, el mismo caso de Largacha y de Johan Hernández. Estamos mirando bien antes de que se cierre el libro de pases”, explicó ante las dudas por la falta de refuerzos con más cartel.



“Yo sigo insistiendo, si viene un jugador acá, tiene que venir un extremo, en otras posiciones estamos bien. Tenemos casi que 10 jugadores lesionados y el equipo todavía muestra cosas importantes, hay buenas alternativas también. Si nosotros decidimos que venga un jugador, lógicamente será un extremo”., concluyó el estratega azul. Está conforme con lo que tiene, sabe qué viene de las inferiores, que antes le han dado maravillosas alternativas, y no saldrá a comprar por comprar. Así le ha funcionado en cinco años. Así seguirá.

