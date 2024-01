Gamero resaltó el partido de Millonarios: 'un punto valioso'

Millonarios firmó su primer empate en la temporada 2024 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López. Los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron jugadas claras de gol, sin embargo, no contaron con la fortuna o el arquero Aldair Quintana detuvo los disparos al arco realizados por la ofensiva azul.



Tras el empate, Gamero mencionó algunos aspectos positivos que tuvo el equipo en la capital del departamento de Santander, y de igual manera, subrayó las oportunidades de mejora en la nómina que ahora se prepara para enfrentar a Alianza el próximo miércoles 31 de enero a las 6:10 p. m. (hora Colombia).

Gamero inició sus declaraciones afirmando que “fue un partido por momentos de ida y vuelta que no terminan en opciones de gol. Me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno" y complementó afirmando que fueron dos descuidos los que generaron las opciones más riesgosas de gol.



Gamero dio a conocer la razón por la cual Édgar Guerra no fue tenido en cuenta para este encuentro afirmando que “No ha arreglado su parte contra actual con el club, estamos esperando eso y es la única razón por la cual no vino".



Además resaltó la igualdad como “un punto valioso por lo que estuvieron 5 jugadores que no habían estado el partido pasado y me parece que estuvieron bien" .



Finalmente se refirió ante la cantidad de jugadores que se encuentran en el departamento médico aclarando que a “Ningún jugador tenemos sobrecargado. Son lesiones que le pasan a todos los jugadores".