¿Más problemas para Guerra en Millonarios? Agente anunció demanda

Son días agitados para Édgar Guerra, quien se debate entre la oferta de renovación de su contrato con Millonarios y la posibilidad de otro futuro lejos del azul.

El propio técnico Alberto Gamero reconoció que, después de marcar un triplete contra Independiente Medellín, no lo ha considerado en Liga por un tema contractual y no deportivo.



El jugador parece decidido a permitir que su contrato con el azul, que vence en junio próximo, expire y él pueda salir en condición de agente libre, una actitud que no se comprende en la directiva, que le ha ofrecido ya una renovación sin obtener hasta el momento ninguna respuesta.



Y en medio de esa incertidumbre, una nueva guerra podría estallar para el jugador, según una comunicación oficial de un abogado.



En su cuenta de X, Diego Torres, abogado y representante de varios jugadores, afirmó: "Edgar Guerra actual jugador de Millonarios, NO tiene en la actualidad ningún vínculo legal conmigo, ni con la empresa que represento. Actualmente, cursa en su contra una demanda que interpusimos en su contra por incumplimiento contractual", afirmó quien fuera su agente en el pasado.

"Aclaro que al no ser su representante, NO soy responsable de la situación que actualmente se presenta con Millonarios para su renovación", concluyó.

Significa que el jugador está siendo asesorado por otros consejeros pero además que, al parecer, se enfrenta a un problema jurídico, además del tema deportivo que aún no resuelve.

El abogado no explicó las motivaciones de la demanda pero se esperan noticias del jugador sobre este nuevo caso.