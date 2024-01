Millonarios recupera lesionados: vuelve Silva, un 'viejo muy terco'

Millonarios ha empezado a reportar buenas noticias sobre su enfermería, que llegó a tener nada menos que diez pacientes.



Para el partido contra Bucaramanga el fin de semana (0-0) faltaron Santiago Giordana, Daniel Cataño, Diego Abadía, Juan Carlos Pereira, David Mackalister Silva, Danovis Banguero, Juan Pablo Vargas y Jáder Valencia.



Sin embargo, para el duelo de este miércoles (6:10 p.m.) contra Alianza hay buenas noticias, pues el técnico Alberto Gamero anunció un par de regresos muy esperados.



“Entró Macka (Silva) a la concentración y me traje nuevamente a (Santiago) Giordana. Hoy hizo un trabajo con nosotros, vamos a esperar en el resto del día y el día de mañana si de pronto ese dolor no le vuelve a salir, no había trabajado junto con el grupo, hoy fue un trabajo de una parte táctica que hice y con ellos se hizo un poquito más de énfasis”, afirmó en el Vbar de Caracol.



Esta es la lista de convocados del azul:

Sin garantía de minutos para el argentino, el que seguramente aparecerá como inicialista y con brazalete de capitán será Mackalister Silva, sobre quien su entrenador bromeó con Aldo Ramírez.

Ante la petición del exjugador de cuidar a uno de los hombres clave en el azul, Gamero contestó: "te voy a dar el teléfono a ver si le das una llamadita y me ayudas a convencerlo, que cuando lo vaya a sacar haga caso, lo que pasa es que ese viejo es muy terco, no quiere salir ni en los entrenamientos", bromeó el samario, quien destacó a su creativo como unos de los futbolistas más inteligentes y completos que ha dirigido en su carrera.