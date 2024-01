Millonarios quiere volver a la senda de la victoria contra Alianza

Luego de empatar con Atlético Bucaramanga en un partido sin mucha acción en el estadio Alfonso López, Millonarios ahora se enfrentará a Alianza FC de Valledupar en El Campín donde buscarán sumar de a tres nuevamente.



El cuadro Embajador llega con un empate sin goles en la fecha 2 de Liga Betplay I y estuvo lejos del nivel mostrado ante Independiente Medellín en la primera jornada y lo hecho en la vuelta de la final de la Superliga contra Junior donde los azules fueron superiores en ambos juegos.



Para este juego, Alberto Gamero tendrá la sensible baja en ataque de Édgar Guerra que anda en una disputa legal con el club y podría salir prontamente ya que tiene ofertas del exterior.

De igual manera, se suman las bajas de los jugadores lesionados, un tema en el que ha sufrido Millonarios en este inicio del año ya que tiene unos nueve jugadores fuera por molestias.



Además, a estas dos bajas se suma la ausencia de Daniel Ruiz que continúa con la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico y se perderá los duelos con Alianza y Tolima.



Por otro lado, Alianza FC llega a este encuentro tras un empate frenético con Deportivo Cali en lo que fue su estreno en la cancha Armando Maestre Pavajeau. El cuadro vallenato no ha ganado en las primeras dos fechas y buscará sorprender a los azules en Bogotá.



Los dirigidos por César Torres para este duelo podrían tener ya en la convocatoria a Michael Rangel y Sherman Cárdenas, dos piezas de primer nivel que se incorporaron a último momento.



La última vez que Millonarios jugó ante Alianza, en esa ocasión Petrolera, fue el 30 de julio de 2023 en el estadio Daniel Villa Zapata con triunfo para los aurinegros con gol de Jesús Muñoz.



No obstante, en lo que respecta al último duelo en Bogotá, Millonarios le ganó a Alianza por un marcador de 3-1.



Ficha del juego



Millonarios vs. Alianza FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +