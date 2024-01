¿Lo ficharán o no? Junior tomó decisión con Teófilo Gutiérrez

Es oficial. Junior de Barranquilla le cerró las puertas a la vuelta de Teófilo Gutiérrez luego de que el club confirmara que el mercado está cerrado para ellos para este semestre.



“El equipo base que logró el título y las nuevas contrataciones, está trabajando desde el 5 de enero, ya está participando las competencias programadas, ha cubierto razonablemente cada plaza con los jugadores que se adecuaron a la planeación deportiva y a las posibilidades económicas, por todo lo cual a la fecha está cerrada la etapa de vinculaciones”, dijo el club en un comunicado.

Por su parte, mencionaron que pese a que Teo esté entrenando con el plantel rojiblanco, no hay contacto de ninguna de las partes para una posible incorporación.



“Hemos conocido por la divulgación en medios del interés que tendría Teófilo Gutiérrez en llegar a Junior, pero no hemos tenido contacto alguno con el jugador ni sus representantes”, señala la misiva.



Además, reconocieron que Teo no estaba en carpeta del cuerpo técnico y agradecieron al futbolista por haber vestido la camiseta del ‘Tiburón’.



Finalmente, Junior aseguró que de darse el retiro del futbolista están dispuestos a organizar el partido de despedida del jugador.



“Cuando llegue el momento en el que el futbolista considere su retiro, estamos dispuestos a acompañarlo en organizar en la oportunidad que corresponda un gran partido de despedida con todas las figuras rojiblancas y expresarle así el merecido reconocimiento a una brillante carrera en Junior”, concluyó el club.



Cabe señalar que ante la negativa de Junior de incorporar a Teo, el jugador ahora se centrará en seguir en buen nivel físico y seguir mirando ofertas del fútbol colombiano y del exterior.